Украина получит 1,4 млрд евро на оборону по российским активам

Европейский Союз направит Украине 1,4 млрд. евро, полученных от замороженных российских активов. Средства используются для усиления обороны и укрепления устойчивости государства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

Корецкий подчеркнул, что ответом на российские атаки должно стать дальнейшее усиление Украины, а Россия должна платить за совершенные преступления.

Подробное распределение средств, механизм их направления и сроки поступления премьер-министр не уточнил.

Ранее Кабинет министров утвердил порядок использования средств Европейского Союза, привлеченных в рамках специального займа в поддержку оборонно-промышленной способности Украины в 2026-2027 годах.