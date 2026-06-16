Европейский Союз выделит 75 млн евро на восстановление укрытия Чернобыльской АЭС

Европейский Союз направит 75 млн евро грантовой помощи на возобновление Нового безопасного конфайнмента Чернобыльской атомной электростанции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что средства направят на восстановление защитного сооружения над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС, которое получило повреждения в результате российских атак.

Первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Денис Шмигаль поблагодарил Европейский Союз и президентку Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен за решение поддержать восстановление объекта и укрепление ядерной безопасности.

"Этот вклад является важным шагом для восстановления защитного сооружения над разрушенным энергоблоком и усиления ядерной безопасности Украины и всей Европы. Восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры, повышение устойчивости энергосистемы и обеспечение надежного энергоснабжения остаются среди наших приоритетов", - подчеркнул Шмигаль.

Ранее Норвегия объявила о дополнительном взносе в размере 100 млн. норвежских крон (около 10 млн. долларов США) на возобновление Нового безопасного конфайнмента (НБК) Чернобыльской АЭС.

Россияне нанесли удар по саркофагу ЧАЭС

Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал 14 февраля 2025 года в укрытие, берегущее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС.

В результате дроновой атаки пострадали внешняя и внутренняя оболочка арки. Там образовалось отверстие диаметром примерно 6 метров, также повреждено некоторое оборудование и электрические кабели. Однако опорные балки не получили значительных повреждений. Представители МАГАТЭ подтвердили сообщения украинской власти, что уровень радиации на месте не изменился.

В течение 10 суток продолжался пожар, который удалось обуздать благодаря исключительным усилиям работников ГСЧС и ЧАЭС.

Строительство нового безопасного конфаймента стоимостью 1,5 миллиарда евро, состоящего из двух двойных арок, было завершено в 2017 году. Конструкция накрыла саркофаг советских времен, установленный над четвертым реактором Чернобыльской АЭС, где в 1986 году произошла авария.

Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития ведет переговоры с международными партнерами по привлечению около €500 млн. ($585 млн.) на ремонт нового безопасного конфайнмента Чернобыльской АЭС.