На ремонт саркофага Чернобыльской АЭС, поврежденного дроном, срочно необходимо €500 млн

Европейский банк реконструкции и развития ведет переговоры с международными партнерами по привлечению около €500 млн ($585 млн) на ремонт нового безопасного конфайнмента Чернобыльской АЭС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-президент ЕБРР по банковской деятельности Маттео Патроне в интервью Kyiv Post.

В результате удара российского дрона с фугасной боевой частью в феврале 2025 года был поврежден участок крыши, по площади примерно 18 припаркованных автомобилей.

Патроне отметил, что эти повреждения создают риск коррозии, которая может поставить под угрозу всю систему укрытия, стоимость которой ранее составила €2,1 млрд ($2,5 млрд).

"Существует риск усиления коррозии системы, что может привести к ее повреждению, если проблема не будет решена в положенные сроки", - отметил вице-президент ЕБРР.

Он добавил, что предварительные оценки указывают на сумму около полумиллиарда евро.

"Мы уже ведем переговоры с рядом партнеров, чтобы собрать эти средства и запустить отдельный проект для решения этой проблемы", - подчеркнул Патроне.

Россияне нанесли удар по саркофагу ЧАЭС

Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал 14 февраля 2025 года в укрытие, берегущее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС.

В результате дроновой атаки пострадали внешняя и внутренняя оболочка арки. Там образовалось отверстие диаметром примерно 6 метров, также повреждено некоторое оборудование и электрические кабели. Однако опорные балки не получили значительных повреждений. Представители МАГАТЭ подтвердили сообщения украинской власти, что уровень радиации на месте не изменился.

В течение 10 суток продолжался пожар, который удалось обуздать благодаря исключительным усилиям работников ГСЧС и ЧАЭС.

Строительство нового безопасного конфаймента стоимостью 1,5 миллиарда евро, состоящего из двух двойных арок, было завершено в 2017 году. Конструкция накрыла саркофаг советских времен, установленный над четвертым реактором Чернобыльской АЭС, где в 1986 году произошла авария.

Ранее сообщалось, что по предварительным оценкам, ремонт защитного купола над энергоблоком № 4 Чернобыльской атомной электростанцией, которую повредил российский ударный дрон, будет стоить более 25 миллионов евро .

Доноры Международного счета сотрудничества по Чернобыльской катастрофе (ICCA), которым руководит Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), одобрили план подготовительных работ по ремонту нового безопасного конфаймента (НБК) на Чернобыльской АЭС. На разработку инженерных решений и первоначальные закупки выделено 30 миллионов евро.