На ремонт саркофагу Чорнобильської АЕС, пошкодженого дроном, терміново необхідно €500 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку веде переговори з міжнародними партнерами щодо залучення близько €500 млн ($585 млн) на ремонт нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віцепрезидент ЄБРР з банківської діяльності Маттео Патроне в інтерв’ю Kyiv Post.

Внаслідок удару російського дрона з фугасною бойовою частиною у лютому 2025 року було ушкоджено ділянку даху, за площею приблизно як 18 припаркованих автомобілів.

Патроне зазначив, що ці пошкодження створюють ризик корозії, яка може поставити під загрозу всю систему укриття, вартість якої раніше становила €2,1 млрд ($2,5 млрд).

"Існує ризик посилення корозії системи, що може призвести до її пошкодження, якщо проблему не буде вирішено у належні строки", — зауважив віцепрезидент ЄБРР.

Він додав, що попередні оцінки вказують на суму близько пів мільярда євро.

"Ми вже ведемо переговори з низкою партнерів, щоб зібрати ці кошти і запустити окремий проєкт для вирішення цієї проблеми", - наголосив Патроне.

Росіяни завдали удару по саркофагу ЧАЕС

Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив 14 лютого 2025 року в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС.

Внаслідок дронової атаки постраждали зовнішня і внутрішня оболонка арки. Там утворився отвір діаметром приблизно 6 метрів, також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень. Представники МАГАТЕ підтвердили повідомлення української влади, що рівень радіації на місці не змінився.

Протягом 10 діб тривала пожежа, яку вдалося приборкати завдяки виключним зусиллям працівників ДСНС та ЧАЕС.

Будівництво нового безпечного конфайнменту вартістю 1,5 мільярда євро, що складається з двох подвійних арок, завершили у 2017 році. Конструкція накрила саркофаг радянських часів, встановлений над четвертим реактором Чорнобильської АЕС, де у 1986 році сталася аварія.

Раніше повідомлялося, що за попередніми оцінками, ремонт захисного купола над енергоблок № 4 Чорнобильської атомної електростанцією, яку пошкодив російський ударний дрон, коштуватиме понад 25 мільйонів євро.

Донори Міжнародного рахунку співробітництва з питань Чорнобильської катастрофи (ICCA), яким керує Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), схвалили план підготовчих робіт для ремонту нового безпечного конфайнменту (НБК) на Чорнобильській АЕС. На розробку інженерних рішень та початкові закупівлі виділено 30 мільйонів євро.