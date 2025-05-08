Ремонт захисної арки над Чорнобильською АЕС коштуватиме понад 25 млн євро

Ремонт захисного купола над енергоблок № 4 Чорнобильської атомної електростанцією, яку пошкодив російський ударний дрон, коштуватиме понад 25 мільйонів євро.

Про це пише Gurdian.

Видання нагадує, що будівництво нового безпечного конфайнменту вартістю 1,5 мільярда євро, що складається з двох подвійних арок, завершили у 2017 році. Конструкція накрила саркофаг радянських часів, встановлений над четвертим реактором Чорнобильської АЕС, де у 1986 році сталася аварія.

Для цього свої зусилля разом з Україною об'єднали 45 країн-донорів, які зібрали більше 1,6 мільярда євро. До роботи над проєктом було залучено 10 тисяч працівників із 40 країн світу.

Як повідомив американський інженер Ерік Шміман, який протягом 15 років працював над проєктом, захисне укриття було розраховано на 100 років. Цього часу було б достатньо, щоб вивести з експлуатації саркофаг та ядерні відходи під ним, однак після російського удару укриття стало вразливим до іржі та природних стихій.

Інженер зауважив, що ремонт ускладнений тим, що в міру підйому на об’єкт зростає доза радіаційного опромінення. На його думку, найкраще було б посунути укриття на 180 метрів далі, щоб зменшити радіаційне навантаження на робітників.

Шміман підкреслив, що повний ремонт «коштуватиме щонайменше десятки мільйонів доларів, а може легко зрости до сотень мільйонів», а відновлювальні роботи триватимуть «від місяців до років».

Відновлення цілісності та функціональності саркофагу, ймовірно, профінансують уряди західних країн, зокрема, Великої Британії.

Очікується, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), який фінансував будівництво арки, надасть детальну оцінку у травні.

Водночас на балансі спеціального міжнародного фонду ЧАЕС зараз недостатньо коштів для відновлення конструкції.

Росіяни завдали удару по саркофагу ЧАЕС

Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив 14 лютого в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

16 лютого представники Міжнародного агентства з атомної енергетики оглянули укриття Чорнобильської АЕС. Під час обходу група МАГАТЕ зафіксувала, що внаслідок дронової атаки постраждали зовнішня і внутрішня оболонка арки. Там утворився отвір діаметром приблизно 6 метрів, також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень. Представники МАГАТЕ підтвердили повідомлення української влади, що рівень радіації на місці не змінився.

Також уряд виділив понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС.