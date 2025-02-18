На пошкоджене укриття Чорнобильської АЕС з бюджету виділяють 1,5 млрд грн

Кабінет Міністрів виділяє понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції, в яке 14 лютого влучив російський дрон.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, порівняно з 2024 роком відповідне фінансування збільшено на 139 млн грн.

"Росія вкотре вдалася до тероризму проти атомних об’єктів. Дронова атака на укриття Чорнобильської АЕС – це спроба залякати Україну, Європу та світ", – підкреслив Шмигаль.

Він додав, що наразі радіаційна загроза відсутня, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, також сьогодні уряд вніс зміни до постанови, яка регулює використання бюджетних коштів для утримання у безпечному стані об’єкта "Укриття" та зняття з експлуатації ЧАЕС.

Що це означає:

Фінансування цих робіт у 2025 році буде чітко розподілене та враховуватиме актуальні бюджетні правила.

Уточнено порядок використання коштів, щоб забезпечити безперебійну підтримку станції.

Роботи продовжуються, адже безпека Чорнобильської зони залишається критично важливою.

Росіяни завдали удару по саркофагу ЧАЕС

Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив 14 лютого в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

16 лютого представники Міжнародного агентства з атомної енергетики оглянули укриття Чорнобильської АЕС. Під час обходу група МАГАТЕ зафіксувала, що внаслідок дронової атаки постраждали зовнішня і внутрішня оболонка арки. Там утворився отвір діаметром приблизно 6 метрів, також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень.

Очікується, що ремонт укриття розпочнеться, коли пожежу повністю загасять. Тим часом представники МАГАТЕ підтвердили повідомлення української влади, що рівень радіації на місці не змінився.

Будівництво нового безпечного конфайнменту над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС було завершено у 2016 році. Для цього свої зусилля разом з Україною об'єднали 45 країн-донорів, які зібрали більше 1,6 мільярда євро. До роботи над проєктом було залучено 10 тисяч працівників із 40 країн світу.

Раніше країни-вкладники рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля анонсували підтримку у близько 7 млн євро і погодили напрямок роботи з демонтажу нестабільних конструкцій Об’єкта "Укриття" на Чорнобильській атомній електростанції.