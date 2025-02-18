На поврежденное укрытие Чернобыльской АЭС из бюджета выделяют 1,5 млрд грн

Кабинет Министров выделяет более 1,5 млрд грн в поддержку в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской атомной электростанции, в которое 14 февраля попал российский дрон .

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, по сравнению с 2024 годом соответствующее финансирование увеличено на 139 млн. грн.

"Россия в очередной раз прибегла к терроризму против атомных объектов. Дроновая атака на укрытие Чернобыльской АЭС – это попытка запугать Украину, Европу и мир", – подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что в настоящее время радиационная угроза отсутствует, продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, также сегодня правительство внесло изменения в постановление, регулирующее использование бюджетных средств для содержания в безопасном состоянии объекта "Укрытие" и снятия с эксплуатации ЧАЭС.

Что это значит:

Финансирование этих работ в 2025 году будет четко распределено и учитывать актуальные бюджетные правила.

Уточнен порядок использования средств, обеспечивающих бесперебойную поддержку станции.

Работы продолжаются, ведь безопасность Чернобыльской зоны остается критически важной.

Россияне нанесли удар по саркофагу ЧАЭС

Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал 14 февраля в укрытие, берегущее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции

16 февраля представители Международного агентства по атомной энергетике осмотрели укрытие Чернобыльской АЭС. Во время обхода группа МАГАТЭ зафиксировала, что в результате дроновой атаки пострадали внешняя и внутренняя оболочка арки. Там образовалось отверстие диаметром примерно 6 метров, также повреждено некоторое оборудование и электрические кабели. Однако опорные балки не получили значительных повреждений.

Ожидается, что ремонт укрытия начнется, когда пожар полностью погасят. Тем временем представители МАГАТЭ подтвердили сообщения украинской власти, что уровень радиации на месте не изменился.

Строительство нового безопасного конфаймента над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС было завершено в 2016 году. Для этого свои усилия вместе с Украиной объединили 45 стран-доноров, которые собрали более 1,6 млрд евро. К работе над проектом были привлечены 10 тысяч работников из 40 стран мира.

Ранее страны-вкладчики счета международного сотрудничества для Чернобыля анонсировали поддержку около 7 млн евро и согласовали направление работы по демонтажу нестабильных конструкций Объекта "Укрытие" на Чернобыльской атомной электростанции.