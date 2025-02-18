Министр энергетики рассказал, во сколько обойдутся реакторы для Хмельницкой АЭС и когда завершат строительство

Строительство третьего реактора Хмельницкой атомной электростанции, который готов на 80%, может завершиться за три года, четвертого (готовность под 30%) — за четыре. Достройка реакторов обойдется Украине примерно в 160 млрд. гривен.

Об этом в интервью LB Live рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

МАГАТЭ заинтересована в реализации этого проекта

Министр уверяет, что на ХАЭС сегодня находится большое количество оборудования , которое купили еще в начале строительства. По словам Галущенко, оно "в идеальном состоянии, поскольку поддерживалось соответствующим образом".

Также глава Минэнерго отверг проблемы с сертификацией достроенных энергоблоков якобы из-за использования российской технологии, подчеркнув, что все реакторы, эксплуатируемые в Украине, имеют такую же технологию.

Как сообщил Галущенко, будет проверять достроенные энергоблоки МАГАТЭ, которая очень заинтересована в реализации этого проекта и предложила так называемую консультативно-техническую миссию по достройке этих блоков.

Кроме того, по словам министра, не возникнет и проблем с запчастями — их не нужно будет закупать у России, потому что в настоящее время большое количество замещается отечественным производством и импортируется из стран Европы.

"Сегодня мы уже эксплуатируем советские реакторы без цепи поставок из России", — напомнил Галущенко.

Верховная Рада согласовала покупку, не зная окончательной стоимости проекта

Как сообщил Галущенко, точная стоимость строительства пока неизвестна, поскольку предварительная оценка датирована 2018 годом.

“На сегодняшний день перечислением технико-экономического обоснования занимается Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт “Энергопроект”. Где-то за три месяца обещают сделать, но по предварительным оценкам, которые они дают, это около 160 млрд гривен”, — заявил министр.

Он отмечает, что Верховная Рада приняла законопроект о закупке реакторов до определения реальной стоимости проекта из-за того, что в марте истекает срок разрешения, выданный парламентом Болгарии на осуществление соглашения по продажам. И продолжать его болгарские депутаты не планируют.

Галущенко объяснил, что Верховная Рада только дала разрешение на покупку реакторов в Болгарии, и в принятом законопроекте отмечается, что в течение полугода правительство должно внести новое ТЭО, доработать и принять уже закон о разрешении на строительство.

Ранее Герман Галущенко сообщал, что после принятия закона Верховной Радой пророссийская часть в болгарском парламенте зарегистрировала закон об отмене разрешения на передачу Украины этих двух реакторов.

Болгария продает Украине российские ядерные реакторы

Напомним, Верховная Рада поддержала выделение сотен миллионов долларов на приобретение у Болгарии двух реакторов российского производства для Хмельницкой АЭС.

Отметим, что Болгария приобрела российские установки для строительства двух реакторов для АЭС "Белене" более шести лет назад, но впоследствии отказалась от строительства атомной электростанции.

Болгария намерена продать это оборудование Украине. Переговоры по этому вопросу продолжаются почти два года, а парламент Болгарии обязал правительство заключить соглашение на сумму не менее 600 миллионов евро, именно столько оборудования было приобретено у российской компании.

Реакторы, оснащенные оборудованием российского производства, должны быть установлены на третьем и четвертом энергоблоках Хмельницкой АЭС, строительство которых длится уже долгое время, но неоднократно прекращалось до сих пор не завершено.

Ряд депутатов критикуют эту покупку и даже по их иску НАБУ открыло дело против НАЭК "Энергоатома" по растрате 430 млн грн из бюджета на строительство новых атомных блоков Хмельницкой атомной электростанции.

Народные депутаты подали уже 5 блокирующих постановлений в законопроект о закупке российских реакторов в Болгарии для Хмельницкой АЭС и даже рассматривают вариант с иском в Конституционный суд.