Достройка ХАЭС: депутаты заблокировали законопроект о покупке российских реакторов

Народные депутаты подали уже 5 блокирующих постановлений в законопроект о закупке российских реакторов у Болгарии для Хмельницкой АЭС, однако из-за нарушения регламента Верховной Рады есть вариант с иском в Конституционный суд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

В частности, постановления подали народные депутаты от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, София Федина, Ирина Геращенко и другие.

Поэтому документ, принятый Верховной Радой 11 февраля, не может быть подписан спикером парламента Русланом Стефанчуком, пока в сессионном зале не будут отклонены все блокирующие постановления.

"Покупка российского дерьма у болгар"

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, говоря о принятом парламентом законе, который дает "зеленый свет" достройке ХАЭС, отметил, что это "абсолютно идиотская коррупционная идея", сообщает УНИАН.

"Что предлагается. Говорят: "Давайте купим российское дерьмо, оно там есть в Болгарии, Болгария его купила за 600 миллионов, оно валяется, его там разбирали на части…" Но болгары умные люди и говорят: "Мы готовы это продать, но не дешевле, чем за то, что мы купили", – сказал депутат.

В то же время, по его словам, "и эти препятствия не останавливали наших энергетических реформатов, поэтому они пришли с этой замечательной идеей: "А давайте купим и будем туда вкладывать деньги для того, чтобы строить".

"Потому что, кроме покупки, эту коробочку надо и собрать. И это долго, дорого. Нет страны, которая это сделала меньше, чем за пять лет. Учитывая, сколько у нас строится Подольский мост и метро на Троещину, мягко говоря, не надо ожидать, что мы будем рекордсменами по большим проектам", — подчеркнул он.

Он отметил что строительство реакторов должно происходить в два этапа:

"Первый – мы берем деньги и покупаем российское дерьмо у болгар. За минимум 600 миллионов долларов или евро даже, если быть корректным. А второе, соответственно, все это привозим, строим, собираем", - рассказал Железняк.

Впрочем, отметил он, принятый сейчас закон касается только покупки. Потому что государство еще не разрешило строить энергоблоки.

"Они разрешили заключить сделку между Болгарией и Украиной за деньги из бюджета, по факту… После того все это российское дерьмо, оно же и ядерные реакторы, которые Украина хочет купить, будет и дальше находиться на территории Болгарии, потому что парламент не разрешил начать строительство и что-то с этим делать", – заметил Железняк.

Закон был принят с нарушением регламента

Блокирующие постановления не изменят ситуацию с законопроектом о закупке оборудования для Хмельницкой АЭС, однако из-за нарушения регламента Верховной Рады есть вариант с иском в Конституционный суд, заявила председатель подкомитета по адаптации законодательства Украины к положениям права Европейского Союза комитета ВР по вопросам энергетики Инна Совсун, пишет "Укринформ".

"Я уверена, что блокирующие постановления будут, и также уверена, что они не наберут достаточного количества голосов. Это объективно не изменит ситуацию. Представление в Конституционный суд остается интересным вариантом", — сказала Совсун.

Она подчеркнула, что законопроект о закупке оборудования для достройки ХАЭС принимался с явным нарушением регламента. Депутат отметила, что в первом чтении законопроект имел совсем другие положения, которые не касались достройки ХАЭС.

"В таких случаях есть нарушение регламента и можно думать о представлении на отмену закона через Конституционный суд", – считает Совсун.

В то же время она отметила, что на рассмотрение представления потребуется время, и оборудование уже могут успеть закупить.

Болгария продает Украине российские ядерные реакторы

Отметим, что Болгария приобрела российские установки для строительства двух реакторов для АЭС "Белене" более шести лет назад, но впоследствии отказалась от строительства атомной электростанции.

Болгария хочет продать это оборудование Украине. Переговоры об этом продолжаются уже почти два года, а парламент обязал правительство Болгарии заключить сделку по цене не менее 600 миллионов евро. Именно за такую сумму его приобрели у российской компании.

Реакторы, оборудованные оборудованием российского производства, должны быть установлены на третьем и четвертом энергоблоках ХАЭС, строительство которых длится уже долгое время, но несколько раз прекращалось и до сих пор не завершено.

Как пишет издание "Наши деньги", Болгария купила эти реакторы у России для АЭС "Белене" за примерно 600 млн долларов (в эквиваленте). Но цену продажи реакторов Украине подняли до 1,1 млрд долларов.

Ряд депутатов критикуют эту покупку и даже по их иску НАБУ открыло дело против НАЭК "Энергоатома" по растрате 430 млн грн из бюджета на строительство новых атомных блоков для ХАЭС.