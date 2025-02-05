Строительство ХАЭС: в "Энергоатоме" уверяют, что российские ядерные реакторы будут работать на американском топливе

Советские реакторы ВВЭР-1000 с АЭС "Белене", которые Украина планирует купить в Болгарии и установить на энергоблоках №3 и №4 Хмельницкой АЭС, смогут работать на американском топливе.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Реактор сможет работать на американском топливе

Отмечается, что управляющий директор Westinghouse Electric Sweden Азиз Даг подчеркнул, что в случае достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС и установки на них оборудования болгарской АЭС "Белене" компания Westinghouse сможет поставить свое топливо.

Westinghouse подтверждает возможность вовремя предоставить совместную конструкцию ТВС для первых и последующих циклов ХАЭС-3, ХАЭС-4 на базе реактора V-466В. Учитывая временные графики реализации проекта ядерного топлива, мы рекомендуем начать обсуждение технических деталей и определить объем работ по экспертизе и реализации проекта топлива уже в ближайшее время», – говорится в официальном письме НАЭК "Энергоатом".

Кроме того, в отчете по анализу безопасности, предоставленному специалистами, говорится, что активная зона реактора ВВЭР-1000 V-466В состоит из 163 тепловыделяющих сборок ТВ3-А.

Именно такой тип ТВ3-А длительно используется в составе активных зон реакторов ВВЭР-1000, успешно эксплуатируемых в Украине.

"Таким образом, компания Westinghouse развенчала манипулятивные заявления псевдоэкспертов о невозможности использования американского топлива на реакторах болгарской АЭС "Белене", которые Украина планирует приобрести у Софии", — подчеркивают в "Энергоатоме".

Там просят доверять официальным источникам и профессиональным комментариям специалистов с мировым именем, игнорируя заявления экспертов, далеких от ядерной отрасли.

Добавим, после того, как Украина полностью отказалась от российского ядерного топлива, единственным поставщиком его американская компания Westinghouse. Поставщиком обогащенного урана, используемого для производства топлива Westinghouse, является британская компания Urenco Enrichment Company Ltd (Urenco).

Отметим, что Болгария приобрела российские установки для строительства двух реакторов для АЭС "Белене" более шести лет назад, но впоследствии отказалась от строительства атомной электростанции.

Болгария хочет продать это оборудование Украине. Переговоры об этом продолжаются уже почти два года, а парламент обязал правительство Болгарии заключить сделку по цене не менее 600 миллионов евро. Именно за такую сумму его приобрели у российской компании.

Зеленский поддержал достройку энергоблоков ХАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) считает внутренним вопросом Украины решение о достройке блоков №3, 4 Хмельницкой АЭС, а его миссия состоит в соблюдении норм безопасности работы атомных станций, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

"Мы считаем, что это суверенное решение каждой страны, какие проекты она будет иметь в энергосекторе. У нас складывается впечатление, что в случае Украины это мудрое решение, потому что, как мы видим сегодня, атомная энергетика оставалась основой, которая поддерживала экономику в очень тяжелое для каждой страны время войны", – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Гросси призвал депутатов поддержать достройку энергоблоков Хмельницкой АЭС.

"Я благодарен, что директор МАГАТЭ поддержал украинскую стратегию достройки атомных блоков на Хмельницкой АЭС. Проект достройки является ключом к энергетической независимости Украины и энергетической стабильности региона, и важно, чтобы народные депутаты Украины поддержали этот проект", – сказал глава государства.

Хмельницкая АЭС будет самой мощной в Европе

Украина планирует начать строительство четырех новых ядерных реакторов, чтобы компенсировать потерянные энергетические мощности из-за войны с Россией. Все четыре реактора будут построены на Хмельницкой АЭС в Нетешине.

В настоящее время НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse приступили к проекту строительства на Хмельницкой атомной электростанции пятого и шестого энергоблоков по американской технологии АР1000.

С той мощностью, которую смогут выдавать шесть реакторов на Хмельницкой АЭС, она будет самой большой в Европе и даже большей по мощности, чем оккупированная РФ Запорожская АЭС.

Министр энергетики Герман Галущенко недавно сообщил, что достройка третьего энергоблока Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) займет 2,5-3 года. По словам главы "Энергоатома" Петра Котина, третий блок будет строиться не с нуля, поскольку оборудование для строительной части уже готово на 80%. В настоящее время степень готовности третьего энергоблока ХАЭС составляет около 85%.