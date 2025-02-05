Будівництво ХАЕС: в "Енергоатомі" запевняють, що російські ядерні реактори працюватимуть на американському паливі

Радянські реактори ВВЕР-1000 з АЕС "Белене", які Україна планує купити у Болгарії та встановити на енергоблоках №3 та №4 Хмельницької АЕС, зможуть працювати на американському паливі.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Реактор зможе працювати на американському паливі

Зазначається, що керуючий директор Westinghouse Electric Sweden Азіз Даг підкреслив, що у разі добудови енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС та встановлення на них обладнання болгарської АЕС "Белене", компанія Westinghouse зможе поставити своє паливо.

«Westinghouse підтверджує можливість вчасно надати сумісну конструкцію ТВЗ для перших та наступних циклів ХАЕС-3, ХАЕС-4 на базі реактора V-466В. З огляду на часові графіки реалізації проєкту ядерного палива, ми рекомендуємо розпочати обговорення технічних деталей та визначити обсяг робіт з експертизи і реалізації проєкту палива вже найближчим часом», – йдеться в офіційному листі до НАЕК "Енергоатом".

Крім того, у звіті з аналізу безпеки, наданого фахівцями, йдеться про те, що активна зона реактора ВВЕР-1000 V-466В складається з 163 тепловиділяючих збірок ТВ3-А.

Саме такий тип ТВ3-А тривалий час використовується у складі активних зон реакторів ВВЕР-1000, що успішно експлуатуються в Україні.

"Таким чином компанія Westinghouse розвінчала маніпулятивні заяви псевдоекспертів про неможливість використання американського палива на реакторах болгарської АЕС "Белене", які Україна планує придбати у Софії", - наголошують в "Енергоатомі".

Там просять довіряти офіційним джерелам та фаховим коментарям спеціалістів зі світовим іменем, ігноруючи заяви експертів, далеких від ядерної галузі.

Додамо, що після того, як Україна повністю відмовилася від російського ядерного палива, єдиним постачальником його американська компанія Westinghouse. А постачальником збагаченого урану, який використовується для виробництва палива Westinghouse, є британська компанія Urenco Enrichment Company Ltd (Urenco).

Зауважимо, Болгарія придбала російські установки для будівництва двох реакторів для АЕС "Белене" більше шести років тому, але згодом відмовилася від будівництва атомної електростанції.

Болгарія хоче продати це обладнання Україні. Переговори про це тривають вже майже два роки, а парламент зобов'язав уряд Болгарії укласти угоду за ціною не менше 600 мільйонів євро. Саме за таку суму його придбали у російській компанії.

Зеленський підтримав добудову енергоблоків ХАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вважає внутрішнім питанням України рішення про добудову блоків №3, 4 Хмельницької АЕС, а його місія полягає в дотриманні норм безпеки роботи атомних станцій, заявив генеральний директор агентства Рафаель Гроссі.

"Ми вважаємо, що це суверенне рішення кожної країни, які проєкти вона матиме в енергосекторі. У нас складається враження, що у випадку України це мудре рішення, тому що, як ми бачимо сьогодні, атомна енергетика залишалася основою, яка підтримувала економіку в надзвичайно важкий для кожної країни час війни", – сказав він.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Гроссі закликав депутатів підтримати добудову енергоблоків Хмельницької АЕС.

"Я вдячний, що директор МАГАТЕ підтримав українську стратегію добудови атомних блоків на Хмельницькій АЕС. Проєкт добудови є ключем до енергетичної незалежності України й енергетичної стабільності регіону, і важливо, щоб народні депутати України підтримали цей проєкт", – сказав голова держави.

Хмельницька АЕС буде найпотужнішою в Європі

Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів, аби компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією. Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС у Нетішині.

Наразі НАЕК "Енергоатом" і американська компанія Westinghouse розпочали проєкт будівництва на Хмельницькій атомній електростанції п'ятого та шостого енергоблоків за американською технологією АР1000.

Із тією потужністю, яку зможуть видавати шість реакторів на Хмельницькій АЕС, вона буде найбільшою у Європі і навіть більшою за потужністю, ніж окупована РФ Запорізька АЕС.

Міністр енергетики Герман Галущенко нещодавно повідомив, що добудова третього енергоблоку Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС) займе 2,5-3 роки. За словами голови "Енергоатому" Петра Котіна, третій блок будуватимуть не з нуля, оскільки обладнання для будівельної частини вже готове на 80%. Наразі ступінь готовності третього енергоблока ХАЕС становить близько 85%.