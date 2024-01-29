Хмельницька АЕС буде найпотужнішою в Європі після будівництва нових блоків

Цьогоріч планується початок будівництва ще чотирьох блоків на Хмельницькій атомній електростанції, два з яких – за сучасною американською технологією AP1000. Після цього Хмельницька АЕС стане потужнішою за тимчасово окуповану Запорізьку АЕС.

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Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, будівництво 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС планувалося вже давно, і готовність 3-го енергоблока наразі є досить високою.

"Ми це розглядаємо як механізм компенсації потужностей окупованої Запорізької АЕС. Ми розуміємо, що повернемо цю станцію обов’язково, це питання часу. Інше питання – у якому стані ми її повернемо і чи зможемо одразу її запустити в роботу", - зауважив Галущенко.

Він підкреслив, що із тією потужністю, яку зможуть видавати шість реакторів на Хмельницькій АЕС, вона буде найбільшою у Європі і навіть більшою за потужністю, ніж Запорізька АЕС.

Міністр пояснив, що будівництво нових реакторів потребуватиме часу, а 3-ій енергоблок ХАЕС може бути введено в експлуатацію приблизно за 2,5 роки.

Галущенко також наголосив, українська сторона веде тісну співпрацю з американською Westinghouse за двома проєктами: будівництво 3-го та 4-го блоків за технологією ВВЕР-1000, а також побудова ще двох реакторів типу АР1000.

Крім того, міністр додав, що АР1000 – це технологія, яка ні в Україні, ні в Європі ще не використовувалася. Це американський тип реактора і дуже потужна технологія, яка, зокрема, передбачає нові підходи до безпеки, наприклад, якщо у разі знеструмлення реактор вимушений перейти на резервне живлення і дизель-генератор теж зазнає пошкодження, то навіть у такому разі АР1000 може функціонувати 72 години без жодного ризику аварій.

Обладнання для нового енергоблоку Хмельницької АЕС

22 листопада 2021 року "Енергоатом" домовився з Westinghouse про початок реалізації проекту будівництва двох нових енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції.

2 червня 2022 року "Енергоатом" Westinghouse підписали угоду про будівництво на території України за технологією АР1000 ще чотирьох енергоблоків атомних електростанцій.

А 17 грудня 2023 року президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін та головний виконавчий директор американської компанії Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман підписали угоду про закупівлю обладнання для 5-го енергоблока Хмельницької АЕС.

27 грудня 2023 року ДП "НАЕК "Енергоатом" підписав угоду з американською компанією Westinghouse на придбання обладнання для нового енергоблока Хмельницької АЕС на $437,5 млн, або 16,4 млрд грн.

Загалом, відповідно до рішень КМУ та укладених між ДП "НАЕК Енергоатом" та Westinghouse Electric Company меморандумів, в Україні планується збудувати 9 енергоблоків за технологією АР1000.

Перший енергоблок АР1000 американської компанії Westinghouse на майданчику Хмельницької АЕС може розпочати роботу в 2028-2029 рр. Він має стати найпотужнішим в Україні, адже реактори цього зразка видають майже 1200 МВт.