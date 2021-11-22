Украина договорилась с Westinghouse о проектировании двух новых энергоблоков ХАЭС

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" 22 ноября подписала соглашения с американской Westinghouse о начале реализации проекта строительства двух новых энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции. Об этом говорится в сообщении НАЭК.

Подписание документов состоялось в Киеве в ходе международной конференции "Атомные возможности для развития страны" по случаю 25-летия "Энергоатома".

Свои подписи на документах поставили руководитель "Энергоатома" Петр Котин и президент и генеральный директор Westinghouse Патрик Фрагман.

Как отмечает агентство "Интерфакс-Украина", одно из подписанных соглашений предусматривает закупку услуг Westinghouse по проектированию энергоблоков, а второе закупку тренажера и оборудования с длительным сроком эксплуатации.

Ранее, 1 сентября, "Энергоатом" и Westinghouse подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий привлечение технологии Westinghouse по строительству ядерного реактора проекта АР1000 с электрической мощностью около 1,1 ГВт.

Как отмечали в Офисе президента, реализация меморандума откроет возможность привлечения инвестиций для строительства пяти энергоблоков стоимостью до 30 млрд долларов, при этом предусматривается частичная локализация производства в Украине.

ХАЭС расположена возле города Нетешин Хмельницкой области, сейчас она располагает двумя энергоблоками типа ВВЭР-1000. Эксплуатация первого была начата в 1987 году, второго — в 2005-м.

Отметим, что реакторы АР1000 на сегодня используются только в одной стране — Китае. Всего их работает четыре — по два на АЭС Саньмэнь (провинция Чжэцзян) и АЭС Хайян (провинция Шаньдун). Еще два строятся на АЭС Вогтль в американском штате Джорджия.

Напомним также, что еще в январе 2018 года "Энергоатом" продлил контракт на покупку топлива у Westinghouse до 2025 года и расширил программу диверсификации топлива до семи из 15 ядерных реакторов вместо прежних шести (новым получателем американского топлива стал блок №3 Ровенской АЭС).