Украина намерена построить за $30 млрд пять энергоблоков АЭС с реакторами Westinghouse

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" и американская Westinghouse Electric подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий привлечение технологии Westinghouse по строительству ядерного реактора проекта АР1000 с электрической мощностью около 1,1 ГВт.

Документ подписали в присутствии президента Владимира Зеленского в рамках его визита в США исполняющий обязанности президента "Энергоатома" Петр Котин и президент, исполнительный директор Westinghouse Патрик Фрагман, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Как сообщил в своем Twitter сам Зеленский, речь идет о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой атомной электростанции в качестве пилотного проекта.

"Реализация меморандума откроет возможность привлечения инвестиций для строительства пяти блоков стоимостью до 30 млрд долларов — кроме учета прямых инвестиций, будет локализована часть производства, бюджет получит дополнительные налоговые поступления", — добавили в Офисе президента.

В свою очередь министр энергетики Украины Герман Галущенко и министр энергетики США Дженнифер Гренхольм подписали совместное заявление об усилении двустороннего сотрудничества в сферах энергетики и климата.

"Документ предусматривает усиление двустороннего взаимодействия в вопросах улучшения надлежащего корпоративного управления на государственных предприятиях энергетического сектора Украины, в частности путем привлечения международных независимых наблюдательных советов", — говорится в сообщении.

Заявление также фиксирует готовность США помогать Украине в вопросах развития более конкурентоспособных и прозрачных энергетических рынков, декарбонизации экономики и обеспечения энергетической безопасности и экспортного потенциала государства путем разработки и внедрения комплексного плана энергетического сектора.

Как говорят в ОП, он предусматривает взаимовыгодное сотрудничество в сферах ядерной энергетики, солнечной и ветровой энергии, водорода, накопления энергии, улавливания, использования и хранения углерода, кибер- и физической безопасности, а также других технологий.

Отметим, что реакторы АР1000 на сегодня используются только в одной стране — Китае. Всего их работает четыре — по два на АЭС Саньмэнь (провинция Чжэцзян) и АЭС Хайян (провинция Шаньдун). Еще два строятся на АЭС Вогтль в американском штате Джорджия.

Напомним, что еще в январе 2018 года "Энергоатом" продлил контракт на покупку топлива у Westinghouse до 2025 года и расширил программу диверсификации топлива до семи из 15 ядерных реакторов вместо прежних шести (новым получателем американского топлива стал блок №3 Ровенской АЭС).