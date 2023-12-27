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"Енергоатом" купив у Westinghouse обладнання для нового енергоблока Хмельницької АЕС на $437,5 млн
ДП "НАЕК "Енергоатом" підписав угоду з американською компанією Westinghouse на придбання обладнання для нового енергоблока Хмельницької АЕС на $437,5 млн, або 16,4 млрд грн.
Про це свідчать дані в системі Prozorro.
Зазначається, що "Енергоатом" купує у Westinghouse Electric Company обладнання для впровадження ядерної установки АР1000.
Згідно з довідкою про укладення угоди про закупівлю цього обладнання, сама угода, маршрутний лист та переддоговірне листування мають гриф "Комерційна таємниця".Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Обладнання для ядерної установки АР1000 мають поставити до 30 листопада 2027 року. Воно буде встановлене у Нетішині Хмельницької області.
Для початку будівництва АЕС з реакторами АР1000 в Україні майже нічого не готово
За словами колишнього члена колегії Держатомрегулювання Ольги Кошарної, техніко-економічного обґрунтування проекту АР-1000 на ХАЕС до цього часу немає.
"ТЕО має пройти процедуру державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки та інші експертизи. Тобто, не існує законодавчих підстав купувати дороговартісне обладнання зараз. Але керівництво Енергоатом та Міненерго на ці дрібниці не зважають...", - зазначила вона на своїй сторінці у соцмережі.
Також Кошарна нагадала, що потрібно робити для нового будівництва енергоблоків на АЕС:
- Розробити ТЕО. Погодити ТЕО з ДІЯРУ, ЦОВВ та отримати постанову уряду – 1,5 роки;
- Пройти процедуру транскордонних консультацій із зацікавленими державами відповідно до Конвенції ЕСПО – від 1 до 2-х років;
- Розробити законопроект про розміщення, проектування та будівництво. Погодити з ЦОВВ, розглянути на КМУ та направити до ВРУ – 0,5 року;
- Проектування з залученням Westinghouse реакторної установки - мінімум рік.
- Отримання дозволу від Держатомрегулювання на будівництво – заява від оператора плюс пакет документів з попереднім звітом з аналізу безпеки, робочим проектом т.д., висновки державної експертизи з ЯРБ та комплексної експертизи – мінімум 1,5 року.
- Підготовка майданчика, риття котлованів, заливка фундаментів – 3 роки.
Загалом, як наголошує експерт, до початку будівництва АЕС з реакторами АР1000 в Україні треба буде готуватися близько семи років.
Співробітництво між ДП "НАЕК "Енергоатом" і Westinghouse
Нагадаємо, 17 грудня 2023 року президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін та головний виконавчий директор американської компанії Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман підписали угоду про закупівлю обладнання для 5-го енергоблока Хмельницької АЕС.
Загалом, відповідно до рішень КМУ та укладених між ДП "НАЕК Енергоатом" та Westinghouse Electric Company меморандумів, в Україні планується збудувати 9 енергоблоків за технологією АР1000.
За словами Патріка Фрагмана, технологія АР1000 вважається однією з найбільш перспективних у світі.