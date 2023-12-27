"Енергоатом" купив у Westinghouse обладнання для нового енергоблока Хмельницької АЕС на $437,5 млн

ДП "НАЕК "Енергоатом" підписав угоду з американською компанією Westinghouse на придбання обладнання для нового енергоблока Хмельницької АЕС на $437,5 млн, або 16,4 млрд грн.

Про це свідчать дані в системі Prozorro.

Зазначається, що "Енергоатом" купує у Westinghouse Electric Company обладнання для впровадження ядерної установки АР1000.

Згідно з довідкою про укладення угоди про закупівлю цього обладнання, сама угода, маршрутний лист та переддоговірне листування мають гриф "Комерційна таємниця".

Обладнання для ядерної установки АР1000 мають поставити до 30 листопада 2027 року. Воно буде встановлене у Нетішині Хмельницької області.

Для початку будівництва АЕС з реакторами АР1000 в Україні майже нічого не готово

За словами колишнього члена колегії Держатомрегулювання Ольги Кошарної, техніко-економічного обґрунтування проекту АР-1000 на ХАЕС до цього часу немає.

"ТЕО має пройти процедуру державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки та інші експертизи. Тобто, не існує законодавчих підстав купувати дороговартісне обладнання зараз. Але керівництво Енергоатом та Міненерго на ці дрібниці не зважають...", - зазначила вона на своїй сторінці у соцмережі.

Також Кошарна нагадала, що потрібно робити для нового будівництва енергоблоків на АЕС:

Розробити ТЕО. Погодити ТЕО з ДІЯРУ, ЦОВВ та отримати постанову уряду – 1,5 роки;

Пройти процедуру транскордонних консультацій із зацікавленими державами відповідно до Конвенції ЕСПО – від 1 до 2-х років;

Розробити законопроект про розміщення, проектування та будівництво. Погодити з ЦОВВ, розглянути на КМУ та направити до ВРУ – 0,5 року;

Проектування з залученням Westinghouse реакторної установки - мінімум рік.

Отримання дозволу від Держатомрегулювання на будівництво – заява від оператора плюс пакет документів з попереднім звітом з аналізу безпеки, робочим проектом т.д., висновки державної експертизи з ЯРБ та комплексної експертизи – мінімум 1,5 року.

Підготовка майданчика, риття котлованів, заливка фундаментів – 3 роки.

Загалом, як наголошує експерт, до початку будівництва АЕС з реакторами АР1000 в Україні треба буде готуватися близько семи років.

Співробітництво між ДП "НАЕК "Енергоатом" і Westinghouse

Нагадаємо, 17 грудня 2023 року президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін та головний виконавчий директор американської компанії Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман підписали угоду про закупівлю обладнання для 5-го енергоблока Хмельницької АЕС.

Загалом, відповідно до рішень КМУ та укладених між ДП "НАЕК Енергоатом" та Westinghouse Electric Company меморандумів, в Україні планується збудувати 9 енергоблоків за технологією АР1000.

За словами Патріка Фрагмана, технологія АР1000 вважається однією з найбільш перспективних у світі.