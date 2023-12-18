Westinghouse і "Енергоатом" підписали угоду про закупівлю обладнання для енергоблока №5 Хмельницької АЕС

17 грудня 2023 року президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін та головний виконавчий директор американської компанії Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман підписали угоду про закупівлю обладнання для 5-го енергоблока Хмельницької АЕС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зустріч відбулася в Міненерго у присутності міністра енергетики України Германа Галущенка. Зазначається, що енергоблок №5 буде будуватися за американською технологією АР1000.

"Таких реакторів не було в Україні, їх немає на пострадянському просторі, поки немає в Європі. Це - одна з найпрогресивніших технологій в атомній енергетиці, яка дає можливість підтримувати системи безпеки атомних станцій навіть у разі блекаутів і відсутності дизель-генераторів або інших систем живлення", - зауважив Герман Галущенко.

Він додав, що шляхом укладення цих угод Україна продовжує втілення стратегії повного відмовлення від технологій, спадщини Радянського Союзу та Росії, у сфері атомної енергетики. Також увага акцентується на посиленні співпраці в цьому напрямку з американськими партнерами.

Петро Котін підкреслив, що отримання цього обладнання має велике значення для енергосистеми України. Фактична потужність блоків АР1000 становить 1100 МВт, що перевищує показники найпотужніших наразі атомних блоків в Україні, потужність яких становить 1000 МВт.

"Ми досягли дуже важливого етапу у процесі, який був розпочатий ще в 2021 році під час візиту до США Президента України Володимира Зеленського. І я вдячний, що ми отримали підтримку Уряду і Міненерго зокрема в ухваленні тих рішень, які дозволили підписати ці контракти", - сказав президент Енергоатому.

За його словами, будівництво відповідних потужностей розпочнеться відразу після ухвалення Верховною Радою необхідного закону.

Патрік Фрагман відзначив, що технологія АР1000 вважається однією з найбільш перспективних у світі.

"Ми переходимо на новий рівень співпраці. Ця угода має фундаментальне значення для енергетичної безпеки України, адже це дуже надійна технологія. Сьогодні п’ять блоків АР1000 експлуатуються у світі, зокрема в США та Китаї, ще п’ять - майже готові до пуску. Польща і Болгарія зацікавлені у будівництві таких реакторів, так само як низка інших країн", - підкреслив президент Westinghouse.

Співробітництво між ДП "НАЕК "Енергоатом" і Westinghouse

Угода про співробітництво між ДП "НАЕК "Енергоатом" і Westinghouse – не перша, яку підписали керівники цих двох компаній. 22 листопада 2021 року "Енергоатом" домовився з Westinghouse про початок реалізації проекту будівництва двох нових енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції.

Влітку 2022 року повідомлялося, що "Енергоатом" та Westinghouse Electric Company підписали новий контракт щодо поглиблення співробітництва у питанні будівництва на Хмельницькій атомній електростанції 5-го та 6-го енергоблоків за технологією AP1000.

Загалом, відповідно до рішень КМУ та укладених між ДП "НАЕК Енергоатом" та Westinghouse Electric Company меморандумів, в Україні планується збудувати 9 енергоблоків за технологією АР1000.