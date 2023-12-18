Westinghouse и "Энергоатом" подписали соглашение о закупке оборудования для энергоблока №5 Хмельницкой АЭС

17 декабря 2023 года президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и главный исполнительный директор американской компании Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман подписали соглашение о закупке оборудования для 5-го энергоблока Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Встреча прошла в Минэнерго в присутствии министра энергетики Украины Германа Галущенко. Отмечается, что 5-й энергоблок будет строиться по американской технологии АР1000.

"Таких реакторов не было в Украине, их нет на постсоветском пространстве, пока нет в Европе. Это одна из самых прогрессивных технологий в атомной энергетике, которая дает возможность поддерживать системы безопасности атомных станций даже в случае блекаутов и отсутствия дизель-генераторов или других систем питания", – отметил Герман Галущенко.

Он добавил, что путем заключения этих соглашений, Украина продолжает воплощение стратегии полного отказа от технологий, наследия Советского Союза и России, в сфере атомной энергетики. Также акцентируется внимание на усилении сотрудничества в этом направлении с американскими партнерами.

Петр Котин подчеркнул, что получение этого оборудования имеет большое значение для энергосистемы Украины. Фактическая мощность блоков АР1000 составляет 1100 МВт, что превышает показатели мощных атомных блоков в Украине, мощность которых составляет 1000 МВт.

"Мы достигли очень важного этапа в процессе, который был начат еще в 2021 году во время визита в США Президента Украины Владимира Зеленского. И я благодарен за то, что мы получили поддержку Правительства и Минэнерго в частности в принятии тех решений, которые позволили подписать эти контракты", – сказал президент "Энергоатома".

По его словам, строительство соответствующих мощностей начнется сразу же после принятия Верховной Радой необходимого закона.

Патрик Фрагман отметил, что технология АР1000 считается одной из наиболее перспективных в мире.

"Мы переходим на новый уровень сотрудничества. Это соглашение имеет фундаментальное значение для энергетической безопасности Украины, ведь это очень надежная технология. Сегодня пять блоков АР1000 эксплуатируются в мире, в том числе в США и Китае, еще пять почти готовы к пуску". Польша и Болгария заинтересованы в строительстве таких реакторов, равно как ряд других стран", - подчеркнул президент Westinghouse.

Сотрудничество между ГП "НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse

22 ноября 2021 года "Энергоатом" договорился с Westinghouse о начале реализации проекта строительства двух новых энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции.

Летом 2022 года сообщалось, что "Энергоатом" и Westinghouse Electric Company подписали новый контракт по углублению сотрудничества в вопросе строительства на Хмельницкой атомной электростанции 5-го и 6-го энергоблоков по технологии AP1000.

В соответствии с решениями КМУ и заключенными между ГП "НАЭК Энергоатом" и Westinghouse Electric Company меморандумами, в Украине планируется построить 9 энергоблоков по технологии АР1000.