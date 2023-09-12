"Энергоатом" и Westinghouse договорились развернуть в Украине малый реактор

НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse Electric Company LLC заключили меморандум о взаимопонимании в сфере внедрения малого модульного реактора (ММР) Westinghouse AP300 в Украине.

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Об этом сообщает прессслужба "Энергоатома".

Соглашение о строительстве ММР предусматривает создание совместной рабочей группы для сотрудничества в заключении контрактов, лицензировании и налаживании локальной цепи поставки.

Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что технология малых модульных реакторов очень перспективна для Украины, особенно в части реализации национальной Энергетической стратегии до 2050 года.

"У Украины есть все перспективы стать одним из лидеров чистой энергии и нарастить мощности атомной генерации как благодаря строительству новых энергоблоков большой мощности, так и благодаря установке малых модульных реакторов, первые из которых могут появиться уже в ближайшие десять лет", – добавил Галущенко, отметив, что важной составляющей договоренностей является локализация производства. Ведь специалистов атомной отрасли такого уровня, которые есть в Украине, в мире не так много.

В свою очередь исполнительный директор компании Westinghouse Electric Company LLC Патрик Фрагман отметил, что компания рада поддержать украинский народ и "Энергоатом" чистой, надежной и безопасной энергией.

"Для компании Westinghouse большая честь быть надежным партнером для Украины сегодня и в течение следующих десятилетий – от ядерного топлива до обслуживания станций и производства электроэнергии", – подчеркнул Фрагман.

"Энергоатом продолжает работать над проектами передовых ядерных технологий, от которых в это сложное время зависит энергетическая безопасность Украины. Компания делает все возможное, чтобы наше государство продолжало движение к безуглеродному чистому будущему, неотъемлемой составляющей которого является атомная энергия", - подчеркнул в свою очередь. президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Он напомнил, что Энергетическая стратегия Украины до 2050 года предполагает переход к безуглеродной энергетике, для которой одной из базовых будет атомная генерация. Внедрение технологий малых модульных реакторов определяется одним из приоритетов развития атомной энергетики.

Другое заключенное сторонами соглашение предусматривает углубление сотрудничества между НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse в строительстве первого из девяти запланированных блоков AP1000. В частности, предполагается поставка основных комплектующих реакторов на Хмельницкую АЭС.

Ранее в реактор ВВЭР-440 Ровенской атомной электростанции была загружена первая партия ядерного топлива, произведенного компанией Westinghouse Electric Sweden AB с участием специалистов Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".