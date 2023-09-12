"Енергоатом" і Westinghouse домовилися розгорнути в Україні малий реактор

НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse Electric Company LLC уклали меморандум про взаєморозуміння у сфері впровадження малого модульного реактора (ММР) Westinghouse AP300 в Україні.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

Зазначається, що угода про будівництво ММР передбачає створення спільної робочої групи для співпраці в укладенні контрактів, ліцензуванні та налагодженні локального ланцюга постачання.

Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що технологія малих модульних реакторів є дуже перспективною для України, особливо в частині реалізації національної Енергетичної стратегії до 2050 року.

"Україна має всі перспективи стати одним з лідерів чистої енергії та наростити потужності атомної генерації як завдяки будівництву нових енергоблоків великої потужності, так і завдяки встановленню малих модульних реакторів, перші з яких можуть з’явитися вже протягом найближчих десяти років", – додав Галущенко, зазначивши, що важливою складовою домовленостей є локалізація виробництва. Адже фахівців атомної галузі такого рівня, які є в Україні, у світі не так багато.

Своєю чергою виконавчий директор компанії Westinghouse Electric Company LLC Патрік Фрагман зазначив, що компанія рада підтримати український народ і "Енергоатом" чистою, надійною та безпечною енергією.

"Для компанії Westinghouse велика честь бути надійним партнером для України сьогодні та протягом наступних десятиліть – від ядерного палива до обслуговування станцій і виробництва електроенергії", – підкреслив Фрагман.

"Енергоатом продовжує працювати над проєктами передових ядерних технологій, від яких у цей складний час залежить енергетична безпека України. Компанія робить усе можливе, щоб наша держава продовжувала рух до безвуглецевого чистого майбутнього, невід’ємною складовою якого є атомна енергія", – наголосив своєю чергою президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Він нагадав, шо Енергетична стратегія України до 2050 року передбачає перехід до безвуглецевої енергетики, для якої однією з базових буде атомна генерація. Впровадження технологій малих модульних реакторів визначається одним із пріоритетів розвитку атомної енергетики.

Інша укладена сторонами угода передбачає поглиблення співпраці між НАЕК "Енергоатом" і Westinghouse у будівництві першого з дев’яти запланованих блоків AP1000. Зокрема, передбачається постачання основних комплектуючих реакторів на Хмельницьку АЕС.

Раніше у реактор ВВЕР-440 Рівненської атомної електростанції було завантажено першу партію ядерного палива, виробленого компанією Westinghouse Electric Sweden AB за участі фахівців Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".