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"Енергоатом" і Westinghouse домовилися розгорнути в Україні малий реактор
НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse Electric Company LLC уклали меморандум про взаєморозуміння у сфері впровадження малого модульного реактора (ММР) Westinghouse AP300 в Україні.
Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".
Зазначається, що угода про будівництво ММР передбачає створення спільної робочої групи для співпраці в укладенні контрактів, ліцензуванні та налагодженні локального ланцюга постачання.
Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що технологія малих модульних реакторів є дуже перспективною для України, особливо в частині реалізації національної Енергетичної стратегії до 2050 року.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Україна має всі перспективи стати одним з лідерів чистої енергії та наростити потужності атомної генерації як завдяки будівництву нових енергоблоків великої потужності, так і завдяки встановленню малих модульних реакторів, перші з яких можуть з’явитися вже протягом найближчих десяти років", – додав Галущенко, зазначивши, що важливою складовою домовленостей є локалізація виробництва. Адже фахівців атомної галузі такого рівня, які є в Україні, у світі не так багато.
Своєю чергою виконавчий директор компанії Westinghouse Electric Company LLC Патрік Фрагман зазначив, що компанія рада підтримати український народ і "Енергоатом" чистою, надійною та безпечною енергією.
"Для компанії Westinghouse велика честь бути надійним партнером для України сьогодні та протягом наступних десятиліть – від ядерного палива до обслуговування станцій і виробництва електроенергії", – підкреслив Фрагман.
"Енергоатом продовжує працювати над проєктами передових ядерних технологій, від яких у цей складний час залежить енергетична безпека України. Компанія робить усе можливе, щоб наша держава продовжувала рух до безвуглецевого чистого майбутнього, невід’ємною складовою якого є атомна енергія", – наголосив своєю чергою президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.
Він нагадав, шо Енергетична стратегія України до 2050 року передбачає перехід до безвуглецевої енергетики, для якої однією з базових буде атомна генерація. Впровадження технологій малих модульних реакторів визначається одним із пріоритетів розвитку атомної енергетики.
Інша укладена сторонами угода передбачає поглиблення співпраці між НАЕК "Енергоатом" і Westinghouse у будівництві першого з дев’яти запланованих блоків AP1000. Зокрема, передбачається постачання основних комплектуючих реакторів на Хмельницьку АЕС.
Раніше у реактор ВВЕР-440 Рівненської атомної електростанції було завантажено першу партію ядерного палива, виробленого компанією Westinghouse Electric Sweden AB за участі фахівців Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".