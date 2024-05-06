Tesla стягуватиме плату з власників Model Y, щоб розблокувати більший запас ходу

Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що модель Y Standard Range із заднім приводом стандартного діапазону, який до цього часу обмежувався запасом ходу в 260 миль (418 км), насправді має додаткові 60 миль (96 км). Власники автомобілів зможуть збільшити запас ходу за окрему плату.

Про це пише The Verge.

Згідно з повідомленням, власники транспортних засобів можуть отримати доступ до додаткової потужності акумулятора за плату в межах від 1500 до 2000 доларів США за умови схвалення регуляторних органів.

Це не перший випадок, коли Tesla програмно блокує діапазон своїх автомобілів. У 2016 році компанія повідомила, що батарея на 70 кВт-год у Model S 70 насправді мала 75 кВт-год , за доступ до якої клієнти могли заплатити понад 3000 доларів США.

Цілком можливо, що нинішні автомобілі Model S і X, які важать так само, як і їхні аналоги з більшою дальністю, також були обмежені програмним забезпеченням.

Окрім цього, в Tesla заявили, що можуть припинити випуск цієї версії Standard Range і представлять нову модель із потужністю 320 миль (514 км). Ціна цієї оновленої моделі Y починається від 44 990 доларів США (що на 2 тис дорожче нинішньої), але фактично авто може коштувати споживачам лише 37 490 доларів США після того, як вони отримають федеральний податковий кредит на електромобілі у розмірі 7 500 доларів США.

Видання пише, автомобільна промисловість загалом має тенденцію контролювати доступ до існуючих функцій автомобіля за допомогою програмного блокування, яке платить за видалення. Polestar почав продавати бездротове оновлення за 1200 доларів США для підвищення продуктивності Polestar 2 у 2022 році.

Mercedes-Benz стягував таку ж суму, але щорічно , щоб покращити потужність і крутний момент EQE та EQS. Колись BMW запропонувала програмне забезпечення CarPlay із системою платного доступу, а пізніше — підігрів сидінь (пізніше компанія відмовилася від цього плану ). І, звісно, Tesla довела, що готова віддалено відключати платні функції.

У Tesla є проблеми з продажами

Додамо, в квітні стало відомо, що Tesla планує звільнити понад 10% своєї робочої сили в усьому світі, оскільки бореться з падінням продажів і загостренням цінової війни на електромобілі. Загалом, у компанії налічується 140 473 співробітників у всьому світі.

Ряди потенційних покупців електромобілів Tesla в Сполучених Штатах скорочуються через погіршення репутації засновника компанія мільярдера Ілона Маска.

2 квітня Tesla повідомила, що обсяги поставок у І кварталі не виправдали очікувань інвесторів. Після публікації звіту акції компанії впали на 5,2%, знизивши ринкову вартість виробника електромобілів на $30 млрд.

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