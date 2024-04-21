Tesla на третину знизила ціну на автопілот

Відомий виробник електромобілів Tesla оголосив про значне зниження ціни на своє програмне забезпечення для Full Self-Driving (FSD), яке повністю самостійно керує еклектрокаром. Ціна на FSD була знижена з $12,000 до $8000.

Про це пише Reuters.

Крім того, Tesla знизила вартість місячної підписки на FSD в США з $199 на $99 на місяць, пропонуючи новим клієнтам місяць безкоштовного доступу.

Тобто, нові клієнти Tesla можуть або заплатити 8000 доларів і придбати функцію FSD або підписатися на використання за 99 доларів на місяць.

Зниження цін також торкнулося лінійки автомобілів компанії на ключових ринках, у тому числі у Китаї та США, що свідчить про спробу Tesla боротися зі зниженням продажів та посиленням конкуренції на ринку електромобілів.

Незважаючи на те, що технологія автопілоту ще перебуває під жорстким регулятивним та юридичним наглядом і не вдалося повністю реалізувати можливість повного самостійного керування, Маск залишається впевненим у її майбутньому.

Раніше цього місяця він анонсував, що 8 серпня Tesla представить робототаксі, а Reuters повідомило, що Tesla скасувала давно обіцяний недорогий автомобіль, на який інвестори розраховували, щоб стимулювати зростання масового ринку.

Tesla звільняє співробітників через падіння продажів

Tesla планує звільнити понад 10% своєї робочої сили в усьому світі, оскільки бореться з падінням продажів і загостренням цінової війни на електромобілі. Загалом, у компанії налічується 140 473 співробітників у всьому світі.

Зазначається, такі звільнення є ознакою того, що керівництво Tesla очікує збереження слабкого попиту на авто.

Заплановані скорочення робочих місць відбулися після того, як Tesla цього місяця повідомила , що її глобальні поставки автомобілів у першому кварталі впали вперше за майже чотири роки, оскільки зниження цін не допомогло підняти попит.

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