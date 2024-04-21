Tesla на треть снизила цену на автопилот

Известный производитель электромобилей Tesla объявил о значительном снижении цены на свое программное обеспечение для Full Self-Driving (FSD), полностью самостоятельно управляющего электрокаром. Цена на FSD была снижена с $12,000 до $8000.

Об этом пишет Reuters.

Кроме того, Tesla снизила стоимость месячной подписки на FSD в США со $199 на $99 в месяц, предлагая новым клиентам месяц бесплатного доступа.

То есть, новые клиенты Tesla могут либо заплатить 8000 долларов и приобрести функцию FSD, либо подписаться на использование за 99 долларов в месяц.

Снижение цен также коснулось линейки автомобилей компании на ключевых рынках, в том числе в Китае и США, что свидетельствует о попытке Tesla бороться с понижением продаж и усилением конкуренции на рынке электромобилей.

Несмотря на то, что технология автопилота еще находится под жестким регулятивным и юридическим наблюдением, и не удалось полностью реализовать возможность полного самостоятельного управления, Маск остается уверенным в ее будущем.

Ранее в этом месяце он анонсировал, что 8 августа Tesla представит робототакси, а Reuters сообщило, что Tesla отменила давно обещанный недорогой автомобиль, на который инвесторы рассчитывали, чтобы стимулировать рост массового рынка.

Tesla увольняет сотрудников из-за падения продаж

Tesla планирует уволить более 10% своей рабочей силы по всему миру, поскольку борется с падением продаж и обострением ценовой войны на электромобили. В общей сложности, в компании насчитывается 140 473 сотрудников во всем мире.

Отмечается, что такие увольнения являются признаком того, что руководство Tesla ожидает сохранения слабого спроса на авто.

Планируемые сокращения рабочих мест произошли после того, как Tesla в этом месяце сообщила, что ее глобальные поставки автомобилей в первом квартале упали впервые за почти четыре года, поскольку снижение цен не помогло поднять спрос.

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