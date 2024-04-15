Tesla звільнить понад 10% співробітників у всьому світі через падіння продажів

Найбільший у світі автовиробник компанія Tesla планує звільнити понад 10% своєї робочої сили в усьому світі, оскільки бореться з падінням продажів і загостренням цінової війни на електромобілі. Загалом, у компанії налічується 140 473 співробітників у всьому світі.

Про це пише Reuters.

Деякі співробітники вже були повідомлені про звільнення.

"Коли ми готуємо компанію до нашої наступної фази зростання, надзвичайно важливо розглянути кожен аспект компанії для скорочення витрат і підвищення продуктивності. У рамках цих зусиль ми прийняли важке рішення скоротити кількість персоналу більш ніж на 10% у всьому світі", — розповів генеральний директор Tesla Ілон Маск.

Видання пише, що після такої заяви акції компанії впали на 0,3%. Загалом цього року акції впали приблизно на 31%, при цьому акції таких виробників як Toyota Motor і General Motors зросли на 45% і 20% відповідно завдяки повільному переходу споживачів від традиційних автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння.

Зазначається, такі звільнення є ознакою того, що керівництво Tesla очікує збереження слабкого попиту на авто.

Зниження ціни не допомогло підняти попит

Заплановані скорочення робочих місць відбулися після того, як Tesla цього місяця повідомила , що її глобальні поставки автомобілів у першому кварталі впали вперше за майже чотири роки, оскільки зниження цін не допомогло підняти попит.

Tesla, яка звітує про квартальні прибутки 23 квітня, готується до уповільнення у 2024 році після років стрімкого зростання продажів.

Виробник електромобілів повільно оновлював свої застарілі моделі, оскільки високі відсоткові ставки підірвали апетит споживачів до дорогих автівок, тоді як конкуренти в Китаї, найбільшому автомобільному ринку світу, випускають дешевші моделі.

Цього місяця агентство Reuters повідомило, що Tesla скасувала давно обіцяний недорогий автомобіль, на який інвестори розраховували, щоб стимулювати зростання масового ринку.

Компанія прагне підвищити свою маржу, яка була знижена через неодноразове зниження цін, особливо в Китаї, де вона стикається з жорсткою конкуренцією з боку місцевих конкурентів, включаючи лідера ринку BYD, яка випередила американську компанію як найбільшого у світі виробника електромобілів у четвертому кварталі, і новий учасник Xiaomi.

Зазначено, що у четвертому кварталі Tesla зафіксувала валовий прибуток у 17,6%, що є найнижчим показником за понад чотири роки.

Окрім цього, Tesla скорочує зміни на виробництві Cybertruck. Раніше на фабриці в Остіні були 12-годинні зміни, з 6 ранку до 6 вечора та з 6 вечора до 6 ранку. Тепер вони будуть по 11 годин вдень і по 10,5 годин вночі — з 6 ранку до 5 вечора, та з 6 вечора до 4:30 ранку. Це робиться також виходячи з економії.

Додамо, ряди потенційних покупців електромобілів Tesla в Сполучених Штатах скорочуються через погіршення репутації засновника компанія мільярдера Ілона Маска.