Швидший за Tesla: Xiaomi розпочне продажі свого першого електромобіля у березні

Китайський технологічний гігант Xiaomi заявив, що вже цього місяця почне поставки свого першого електромобіля моделі SU7, ціна авто буде оголошена 28 березня.

Про це повідомляє Reuters.

За словами генерального директора Xiaomi Лей Цзюня, Speed Ultra 7 (SU7) - це технологія "суперелектродвигуна", яка здатна розганятися швидше, ніж деякі електромобілі Tesla і Porsche.

Компанія планує інвестувати 10 млрд доларів в автомобільний бізнес протягом наступних 10 років та увійти до п'ятірки найбільших автовиробників у світі.

Як зазначили у Xiaomi, автомобілі, телефони та інші пристрої Xiaomi матимуть спільну операційну систему.

SU7 вироблятиметься підрозділом державного автовиробника BAIC Group на заводі в Пекіні, який може випускати до 200 тисяч автомобілів на рік.

У компанії заявили, що мають 59 магазинів у 29 містах по всій країні, які готові приймати замовлення на електромобілі.

Після цієї заяви акції Xiaomi підскочили більш ніж на 10% у Гонконзі.

Як пише видання, на тлі стагнації попиту на смартфони Xiaomi намагається диверсифікувати свою діяльність за межі основного бізнесу та розвинути напрям електромобілів, про що вона вперше оголосила у 2021 році.

Нагадаємо, компанія Tesla намагатиметься випустити свій електричний спортивний автомобіль Roadster у 2025 році.

Також Tesla готується розпочати випуск оновленої версії своєї автівки Model Y зі свого заводу в Шанхаї. Серійне виробництво оновленої Model Y може розпочатися в середині 2024 року.