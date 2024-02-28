Tesla планує розпочати випуск першого електричного спорткара у 2025 році

Компанія Tesla намагатиметься випустити свій електричний спортивний автомобіль Roadster у 2025 році.

Про це заявив генеральний директор компанії Ілон Маск, передає Reuters.

"Сьогодні ввечері ми радикально збільшили цілі дизайну нового Tesla Roadster", - написав Маск у пості на X, додавши, що серійний дизайн Roadster буде завершено і представлено до кінця 2024 року.

Production design complete and unveil end of year, aiming to ship next yea — Elon Musk (@elonmusk) February 28, 2024

Зазначимо, що наприкінці 2017 року Tesla анонсувала Roadster - чотиримісний автомобіль з батарейним живленням, який спочатку мав бути випущений у 2020 році.

У 2021 році Маск переніс запуск електромобіля на 2023 рік, пославшись на вузькі місця у глобальному ланцюжку поставок.

А у 2023 році Маск заявив, що Tesla сподівається розпочати виробництво свого давно відкладеного електричного спорткара наступного покоління Roadster наступного (2024) року.

Раніше повідомлялося, що Tesla хоче розпочати виробництво нового електромобіля для масового ринку під кодовою назвою Redwood у середині 2025 року. Новий електрокар повинен бути компактним кросовером.

Електромобіль вартістю $ 25 тис

У травні 2023 року Маск заявив, що Tesla працює над двома новими продуктами з потенціалом сумарних продажів 5 мільйонів автомобілів на рік.

"Як дизайн продуктів, так і технології виробництва на голову вище всього, що присутнє в галузі", — сказав він на щорічних зборах акціонерів Tesla.

Згідно з опублікованою у вересні біографією Маска Уолтера Айзексона, Tesla планує створити недороге робототаксі та електромобіль початкового рівня вартістю $25 тис.

У 2022 році Маск заявив, що в 2024 році Tesla виготовить спеціальне безпілотне таксі з футуристичним виглядом, після того, як кілька разів не досягла своєї мети досягти повної можливості самостійного керування.

У березні 2022 року він та інші керівники Tesla заявляли про плани скоротити вдвічі вартість автомобілів наступного покоління, але не вказали часові рамки для запуску.

Зауважимо, компанія Tesla готується розпочати випуск оновленої версії своєї автівки Model Y зі свого заводу в Шанхаї. Серійне виробництво оновленої Model Y може розпочатися в середині 2024 року.

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