Деталей не вистачає: Tesla призупиняє роботу заводу в Європі

Компанія Tesla призупиняє більшу частину виробництва на заводі в Німеччині через брак компонентів, який спричинено нападами на судноплавство в Червоному морі. Про це повідомляє Reuters.

Виробництво буде призупинене з 29 січня по 11 лютого. Як пояснили в Tesla, у звʼязку зі зміною маршрутів кораблі транспортують вантажі довше. Це створює розрив у ланцюгах постачання.

Також про проблеми з виробництвом повідомила Volvo, мажоритарним власником якої є китайська Geely. Наступного тижня завод у Бельгії призупинять на три дні через затримку доставки коробок передач.

Червоне море: що відбувається?

Контейнерні перевезення затримуються, оскільки судна вимушені уникати Суецького каналу – найшвидшого маршруту між Азією та Європою.

Це відбувається у звʼязку з нападами єменських хуситів (підтримуються Іраном) на торговельні судна, що триває з осені 2023 року. Хусити стверджують, що атакують лише ті кораблі, які мають звʼязки з Ізраїлем і роблять це у знак солідарності з ХАМАСом.

На тлі цих подій судноплавні гіганти, серед яких Maersk і Hapag-Lloyd, почали відправляти свої кораблі в більш тривалі та дорожчі подорожі навколо Африки.

У грудні США оголосили про початок операції проти хуситів у морі, до якої долучилися низка європейських країн. А в ніч на 12 січня 2024-го авіація й бойові кораблі Штатів та Великої Британії завдали ударів по військових об'єктах угруповання в Ємені. Британський премʼєр-міністр Ріші Сунак назвав удар самообороною, оскільки хусити створили загрозу для британських та інших іноземних суден.

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