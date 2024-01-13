Деталей не хватает: Tesla приостанавливает работу завода в Европе

Компания Tesla приостанавливает большую часть производства на заводе в Германии из-за нехватки компонентов, которая вызвана нападениями на судоходство в Красном море. Об этом сообщает Reuters.

Производство будет приостановлено с 29 января по 11 февраля. Как объяснили в Tesla, в связи с изменением маршрутов корабли транспортируют грузы дольше. Это создает разрыв в цепях снабжения.

Также о проблемах с производством сообщила Volvo, мажоритарным владельцем которой является китайская Geely. На следующей неделе завод в Бельгии приостановят на три дня из-за задержки доставки коробок передач.

Красное море: что происходит?

Контейнерные перевозки задерживаются, поскольку судна вынуждены избегать Суэцкого канала – самого быстрого маршрута между Азией и Европой.

Это происходит в связи с нападениями йеменских хуситов (поддерживаемых Ираном) на торговые судна, что продолжается с осени 2023 года. Хуситы утверждают, что атакуют только те корабли, которые имеют связи с Израилем и делают это в знак солидарности с ХАМАСом.

На фоне этих событий судоходные гиганты, среди которых Maersk и Hapag-Lloyd, начали отправлять свои корабли в более продолжительные и более дорогие путешествия вокруг Африки.

В декабре США объявили о начале операции против хуситов в море, к которой присоединились ряд европейских стран. А в ночь на 12 января 2024-го авиация и боевые корабли Штатов и Великобритании нанесли удары по военным объектам группировки в Йемене. Британский премьер-министр Риши Сунак назвал удар самообороной, поскольку хуситы создали угрозу для британских и других иностранных суден.

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