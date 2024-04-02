Попит на електромобілі Tesla падає через негативне відношення до Ілона Маска

Ряди потенційних покупців електромобілів Tesla в Сполучених Штатах скорочуються через погіршення репутації засновника компанія мільярдера Ілона Маска.

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Про це пише Reuters з посиланням на дослідження компанії Caliber, яка займається моніторингом репутації бізнесу.

Зазначається, що попри те, що компанія Tesla продовжувала демонструвати значне зростання продажів минулого року, чому сприяло агресивне зниження цін на її електромобілі, очікується, що на цьому тижні автовиробник повідомить про слабкі квартальні продажі.

Індекс, який вимірює готовність клієнтів купити автомобіль Tesla у лютому 2024 року впав до 31%, хоча ще два роки тому, у листопаді 2021-го, він був на рівні 70%.

У той же час аналогічний індекс для Mercedes, BMW і Audi знаходиться на рівні 44-47%.

У компанії Caliber пов’язують таке різке падіння Tesla з репутацією її власника Ілона Маска.

"Дуже ймовірно, що Маск сам сприяє падінню репутації", - сказав генеральний директор Caliber Шахар Зільбершац, зазначивши, що опитування його компанії показує, що 83% американців пов’язують Маска з Tesla.

Агентство Reuters поспілкувалося з експертами з маркетингу та автопродажів, які заявили, що суперечки навколо дедалі більш правої політики та публічних заяв Маска негативно впливають на бренд і попит на Tesla.

Економічні побоювання, відсутність доступних нових моделей і зростання конкуренції з боку дешевших конкурентів, таких як китайський автовиробник BYD, також чинять тиск на Tesla.

Крім того, аналітики очікують, що Tesla може опублікувати невтішні результати поставок за перший квартал 2024 року. Акції Tesla з початку року вже впали майже на 30%.

В останні роки Ілон Маск викликав суперечки своїми коментарями та діями, включно з підтримкою Республіканської партії США та схваленням антисемітських коментарів у соціальній мережі X, раніше відомій як Twitter.

На запитання інвестора під час телефонної конференції в січні 2023 року, чи шкодять його політичні коментарі бренду та продажам Tesla, Маск сказав, що він "достатньо популярний", маючи на увазі його 127 мільйонів підписників на X.

"Незалежно від того, чи ти мене ненавидиш, чи байдужий, ти хочеш найкращу машину", - заявляв Маск.

Консультаційна компанія з оцінки бренду Brand Finance виявила, що репутація Tesla впала у 2023 році в США, Нідерландах, Франції, Великій Британії та Австралії. Репутація Tesla не постраждала в Китаї, де доступ до новин про компанію та її генерального директора був обмежений, а також у Німеччині.

У США опитування компанії споживчої аналітики CivicScience показало, що 42% респондентів мали негативне ставлення до Маска в лютому, порівняно з 34% у квітні 2022 року, коли Маск купив соціальну мережу Twitter.

"Скромну, але зростаючу кількість покупців електромобілів дедалі більше відлякує поведінка та політика Ілона Маска, і вони тепер знаходять життєздатні альтернативи Tesla на ринку", — сказав Ед Кім, президент каліфорнійської консалтингової компанії AutoPacific.

Видання цитує одного з покупців електромобілів, який не хоче купувати Tesla через "нерозумну" поведінку Маска.

"Я не хочу покласти жодного пенні в кишеню цієї людини", - заявив чоловік.

Зауважимо, компанія Tesla готується розпочати випуск оновленої версії своєї автівки Model Y зі свого заводу в Шанхаї. Серійне виробництво оновленої Model Y може розпочатися в середині 2024 року.

Також раніше повідомлялося, що Tesla хоче розпочати виробництво нового електромобіля для масового ринку під кодовою назвою Redwood у середині 2025 року. Новий електрокар повинен бути компактним кросовером.