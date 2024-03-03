Просто шкодує і хоче помститися: OpenAI не згодна з позовом Ілона Маска

В компанії OpenAI вважають, що мільярдер Ілон Маск подав проти неї позов через те, що він засмучений тим, що більше не входить до складу стартапу з розробки штучного інтелекту.

Про це пише Bloomberg.

Видання нагадує, що Маск подав до суду на компанію OpenAI, розробника ChatGPT, та її виконавчого директора Сема Альтмана.

Підставою для позову зазначена відмова компанії від початкової місії щодо розробки штучного інтелекту на благо людства. Натомість, на думку Маска, OpenAI сфокусувались на отриманні прибутку.

Маск був співзасновником OpenAI у 2015 році, але вийшов із ради директорів у 2018 році.

Головний стратегічний директор OpenAI Джейсон Квон відхилив припущення Ілона Маска, що стартап нібито є "фактично дочірньою компанією" інвестора Microsoft, і додав, що претензії мільярдера "можуть походити від того, що Ілон шкодує, що вже не залучений до компанії, і таким чином прагне насолити".

"Ми вважаємо, що претензії в цьому позові можуть бути пов’язані з жалем Ілона про те, що він не залучений до компанії сьогодні. Дуже розчаровані бачити те, як Ілон вживає заходів проти компанії, яку він допоміг заснувати, особливо враховуючи його тісну співпрацю з деякими співробітниками, які працюють над ChatGPT", - наголосив Джейсон Квон.

Він зауважив, що місія OpenAI"полягає в тому, щоб штучний інтелект приносив користь всьому людству". А ще додав, що OpenAI незалежна і конкурує з Microsoft.

Про ChatGPT

ChatGPT, чат-бот від OpenAI, став найшвидше зростаючим програмним додатком у світі за шість місяців після запуску в листопаді 2022 року. Він також спровокував запуск конкуруючих чат-ботів від Microsoft, Alphabet і низки стартапів, що поклало початок змаганню серед великих технологічних компаній у запуску власних пропозицій на основі генеративного штучного інтелекту.

З моменту свого дебюту ChatGPT допомагає компаніями у широкому спектрі завдань, починаючи від узагальнення документів і закінчуючи написанням комп’ютерного коду.

Нагадаємо, стартап OpenAI, який є розробником ChatGPT, перебуває на початковій стадії переговорів про залучення нового раунду фінансування з оцінкою $100 млрд. В разі успіху OpenAI отримає звання одного із найдорожчих стартапів у світі.

Нещодавно компанія OpenAI запустила онлайн-магазин GPT Store для платних користувачів ChatGPT, де люди можуть ділитися персоналізованими версіями популярного чат-бота. Згодом даний магазин дасть можливість користувачам заробляти гроші на своїх творіннях.

Також компанія OpenAI створила нову систему штучного інтелекту під назвою Sora, яка здатна створювати реалістичні відео на основі текстових підказок від користувачів.