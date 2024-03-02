Ілон Маск докерувався: соцмережа Twitter (Х) подешевшала на 72%

З моменту купівлі соціальної мережі Twitter (Х) у 2022 році мільярдером Ілоном Маском за $44 млрд вартість компанії могла впасти на 72%.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що інвестиційна компанія Fidelity, яка отримала частку в X, допомагаючи Маску завершити купівлю соціальної мережі за 44 мільярди доларів, знизила вартість своєї частки на 10% до $5,6 млн.

Загальна вартість частки Fidelity в X знизилася на 72% з 2022 року.

"У своєму звіті за січень Fidelity не повідомляє про жодні зміни у розмірах своєї частки в X, щоб пояснювало таке істотне зниження її вартості. Тому останній звіт свідчить, що вартість всієї компанії Маска також впала на 72%", - роблять висновок у Bloomberg.

Видання нагадує, що після придбання соцмережі Маском, її доходи від реклами впали більш ніж на 50%.

За даними Bloomberg, минулого року дохід Twitter (Х) від реклами становив приблизно $2,5 млрд, при тому що запланований показник мав становити $3 млрд.

Що відбувається з Twitter після купівлі Маском

Соціальна мережа Twitter пережила кардинальні зміни після того, як у жовтні 2022 року її власником став бізнесмен Ілон Маск. Він відмовився від цієї назви соцмережі, перейменувавши її на Х.

23 липня стало відомо, що Twitter отримає новий бренд. Наступного дня Маск повідомив, що сайт X.com уже переспрямовує на соціальну мережу, тоді ж на платформі зʼявився новий логотип.

Домен X.com раніше належав компанії онлайн-платежів, одним із засновників якої був Ілон Маск. Цей сервіс потім перетворився на PayPal, який було продано у 2002 році фірмі eBay. Набагато пізніше, в 2017-му, бізнесмен викупив у PayPal адресу X.com.

Крім цих змін, Twitter зіткнулася з низкою викликів. Зокрема, Маск провів у фірмі масштабні скорочення, а з платформи пішли деякі рекламодавці (наприклад, у грудні 2022 року доходи компанії від реклами впали на 71%).

А в лютому 2023 року Антидифамаційна ліга – організація, яка бореться з антисемітизмом та всіма формами нетерпимості до євреїв – заявила, що після того, як власником Twitter став Маск, на платформі почастішали повідомлення про переслідування та екстремістський контент.

Маск пригрозив подати позов проти Ліги, звинувативши некомерційну організацію в причетності до 60%-го падіння прибутку X від реклами в США.

У перший рік з моменту приходу Маска кількість щомісячних користувачів X впала на 15%. Це відбулося на тлі побоювань щодо зростання ненависницьких висловлювань на платформі.

Антисемітські висловлювання Маска призвели до відтоку рекламодавців, серед яких - Apple, Walt Disney, Paramount, Warner Bros Discovery і т. д.

За версією Forbes, Ілон Маск є найбагатшою людиною у світі зі статками в $251 млрд. Купуючи Twitter, він заявив, що купує компанію, "щоб спробувати допомогти людству". З моменту угоди Маск відновив доступ деяким людям, які раніше були заблоковані у Twitter. Серед них – експрезидент США Дональд Трамп.