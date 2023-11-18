Світові компанії відмовляються від реклами в Х після антисемітського твіту Маска

Провідні американські великі компанії, серед яких Apple, IBM, Warner Bros., Walt Disney, Paramount та Sony Pictures, припинять свою рекламу на платформі X, колишній Twitter, після того, як власник компанії Ілон Маск підтримав у соцмережі антисемітський допис.

Про це повідомляє The Guardian.

Мільярдер, генеральний директор компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск підтримав твіт, який звинувачує євреїв у ненависті до білих людей, написавши у відповідь, що це є "чистою правдою".

Білий дім засудив власника платформи соціальних мереж X і найбагатшу людину світу Ілона Маска за «огидну пропаганду» антисемітизму. Посилаючись на пост Маска на X, який раніше називався Twitter, у якому він схвалив антисемітську теорію змови, речник Білого дому Ендрю Бейтс сказав, що повторення такої «огидної брехні» неприпустимо.

Як пише видання, великі технологічні і медіа-компанії вирішили відмовитися від реклами у соціальній мережі X після нещодавніх висловлювань Маска.

Згідно зі звітом некомерційної організації Media Matters for America, реклама великих компаній у X розміщувалася по сусідству з повідомленнями пронацистського характеру, поряд з твітами, вихвалюючими Адольфа Гітлера та нацистів.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, кіностудія Lionsgate заявила, що також призупинить рекламу на X, як і Warner Bros, Paramount, Sony Pictures і Comcast/NBCUniversal.

IBM зробила аналогічний крок напередодні ввечері. Також кіностудія Disney призупинить витрати на на рекламу у Х.

За даними Bloomberg, Apple був одним із найбільших рекламодавців соціальної мережі, витрачаючи там до 100 мільйонів доларів на рік станом на листопад 2022 року, коли Маск придбав його.

Компанія заявила, що «здебільшого припинила» рекламу на X у грудні 2022 року, хоча аналітичні дані показують іншу фінансову історію.

IBM, також один із найбільших рекламодавців X, оголосила про припинення реклами X.

«IBM абсолютно не терпить ненависті та дискримінації, і ми негайно призупинили всю рекламу на X, поки розслідуємо цю абсолютно неприйнятну ситуацію», — сказав виданню представник компанії.

Сам Ілон Маск повідомив, що соцмережа подасть "термоядерний судовий позов" проти Media Matters for America та "всіх, хто брав участь у шахрайській атаці" на X.

Що відбувається з Twitter після купівлі Маском

Соціальна мережа Twitter пережила кардинальні зміни після того, як у жовтні 2022 року її власником став бізнесмен Ілон Маск. Він відмовився від цієї назви соцмережі, перейменувавши її на Х.

23 липня стало відомо, що Twitter отримає новий бренд. Наступного дня Маск повідомив, що сайт X.com уже переспрямовує на соціальну мережу, тоді ж на платформі зʼявився новий логотип.

Домен X.com раніше належав компанії онлайн-платежів, одним із засновників якої був Ілон Маск. Цей сервіс потім перетворився на PayPal, який було продано у 2002 році фірмі eBay. Набагато пізніше, в 2017-му, бізнесмен викупив у PayPal адресу X.com.

Крім цих змін, Twitter зіткнулася з низкою викликів. Зокрема, Маск провів у фірмі масштабні скорочення, а з платформи пішли деякі рекламодавці (наприклад, у грудні 2022 року доходи компанії від реклами впали на 71%).

А в лютому 2023 року Антидифамаційна ліга – організація, яка бореться з антисемітизмом та всіма формами нетерпимості до євреїв – заявила, що після того, як власником Twitter став Маск, на платформі почастішали повідомлення про переслідування та екстремістський контент.

Нещодавно Маск пригрозив подати позов проти Ліги, звинувативши некомерційну організацію в причетності до 60%-го падіння прибутку X від реклами в США.