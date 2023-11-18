Мировые компании отказываются от рекламы в Х после антисемитского твита Маска

Ведущие американские крупные компании, среди которых Apple, IBM, Warner Bros., Walt Disney, Paramount и Sony Pictures, прекратят свою рекламу на платформе X, бывший Twitter, после того, как владелец компании Илон Маск поддержал в соцсети антисемитское сообщение.

Об этом сообщает The Guardian.

Миллиардер, генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал твит, обвиняющий евреев в ненависти к белым людям, написав в ответ, что это "чистая правда".

Белый дом осудил владельца платформы социальных сетей X и самого богатого человека мира Илона Маска за «отвратительную пропаганду» антисемитизма. Ссылаясь на пост Маска на X, ранее называвшийся Twitter, в котором он одобрил антисемитскую теорию заговора, представитель Белого дома Эндрю Бейтс сказал, что повторение такой «отвратительной лжи» недопустимо.

Как пишет издание, крупные технологические и медиакомпании решили отказаться от рекламы в социальной сети X после недавних высказываний Маска.

Согласно отчету некоммерческой организации Media Matters for America, реклама крупных компаний в X размещалась по соседству с сообщениями пронацистского характера, наряду с твитами, восхваляющими Адольфа Гитлера и нацистов.

Согласно сообщениям СМИ, киностудия Lionsgate заявила, что также приостановит рекламу на X, как Warner Bros, Paramount, Sony Pictures и Comcast/NBCUniversal.

IBM сделала аналогичный шаг накануне вечером. Также киностудия Disney приостановит расходы на рекламу у Х.

По данным Bloomberg, Apple являлся одним из крупнейших рекламодателей социальной сети, тратя там до 100 миллионов долларов в год по состоянию на ноябрь 2022 года, когда Маск приобрел его.

Компания заявила, что «в основном прекратила» рекламу на X в декабре 2022 года, хотя аналитические данные показывают другую финансовую историю.

IBM, также один из крупнейших рекламодателей X, объявила о прекращении рекламы X.

"IBM абсолютно не терпит ненависти и дискриминации, и мы немедленно приостановили всю рекламу на X, пока расследуем эту совершенно неприемлемую ситуацию", - сказал представитель компании.

Сам Илон Маск сообщил, что соцсеть подаст "термоядерный судебный иск" против Media Matters for America и "всех, кто участвовал в мошеннической атаке" на X.

Что происходит с Twitter после покупки Маском?

Twitter пережила кардинальные изменения после того, как в октябре 2022 года ее владельцем стал бизнесмен Илон Маск. Он отказался от этого названия соцсети, переименовав его в Х.

23 июля стало известно, что Twitter получит новый бренд. На следующий день Маск сообщил, что сайт X.com уже перенаправляется на социальную сеть, тогда же на платформе появился новый логотип.

Домен X.com ранее принадлежал компании онлайн-платежей, одним из основателей которой был Илон Маск. Этот сервис затем превратился в PayPal, проданный в 2002 году фирме eBay. Намного позже, в 2017-м, бизнесмен выкупил у PayPal адрес X.com.

Помимо этих изменений, Twitter столкнулась с рядом вызовов. В частности, Маск провел в фирме масштабные сокращения, а с платформы ушли некоторые рекламодатели (например, в декабре 2022 года доходы компании от рекламы упали на 71% ).

А в феврале 2023 года Антидиффамационная лига – организация, борющаяся с антисемитизмом и всеми формами нетерпимости к евреям – заявила, что после того, как владельцем Twitter стал Маск, на платформе участились сообщения о преследовании и экстремистском контенте.

Недавно Маск пригрозил подать иск против Лиги, обвинив некоммерческую организацию в причастности к 60% падению прибыли X от рекламы в США.