Twitter змінюється на X: сайт соцмережі вже доступний за іншим доменом

Сайт X.com тепер переспрямовує на соціальну мережу Twitter. Про це повідомив власник платформи Ілон Маск.

Своєю чергою головна виконавча директорка соцмережі Лінда Яккаріно показала, ймовірно, новий логотип X. За словами Маска, він буде тимчасовим.

X is here! Let’s do this. pic.twitter.com/1VqEPlLchj — Linda Yaccarino (@lindayacc) July 24, 2023

"X – це майбутній стан необмеженої інтерактивності, зосереджений на аудіо, відео, обміні повідомленнями, платежах/банкінгу, створюючи глобальний ринок ідей, товарів, послуг і можливостей. Завдяки штучному інтелекту, X об’єднає нас усіх способами, які ми тільки починаємо уявляти", – написала Яккаріно.

Вона додала, що цій трансформації абсолютно немає меж – X буде платформою, яка може запропонувати все.

Домен X.com раніше належав компанії онлайн-платежів, одним із засновників якої був Ілон Маск. Цей сервіс потім перетворився на PayPal, який було продано у 2002 році фірмі eBay. Набагато пізніше, в 2017-му, бізнесмен викупив у PayPal адресу X.com.

Ребрендинг Twitter: що відомо

Twitter пережила кардинальні зміни після того, як у жовтні 2022 року її власником став бізнесмен Ілон Маск. Він припускав, що купівля соцмережі стане "прискорювачем" для створення X – "додатку для всього".

Маск говорив про своє бажання зробити X схожим на китайський WeChat – супердодаток, який використовується від платежів і бронювання квитків на події до обміну повідомленнями.

У квітні поточного року виявилося, що Twitter Inc. перестала бути окремою компанією після злиття з новоствореною фірмою під назвою X Corp.

А 23 липня стало відомо, що Twitter отримає новий бренд.

"Незабаром ми попрощаємося з брендом Twitter і, поступово, з усіма птахами", – написав Маск, який опублікував відео з мерехтливою літерою X.