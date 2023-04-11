Twitter перестала бути окремою компанією: це стало відомо завдяки судовому документу

Twitter Inc. перестала бути окремою компанією після злиття з новоствореною фірмою під назвою X Corp. Про це повідомляє Bloomberg.

Це зʼясувалося в документі каліфорнійського суду від 4 квітня за позовом, який минулого року було подано проти Twitter та колишнього виконавчого директора компанії Джека Дорсі.

Як зауважує Bloomberg, наразі неясно, що ці зміни означають для Twitter, яка пережила кардинальні зміни після того, як платформу купив бізнесмен Ілон Маск. Раніше він припускав, що купівля соцмережі стане "прискорювачем" для створення X – "додатку для всього". 11 квітня Маск написав у Twitter про цей крок одним символом "X".

X — Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2023

Бізнесмен говорив про своє бажання зробити X схожим на китайський WeChat – супердодаток, який використовується від платежів і бронювання квитків на події до обміну повідомленнями. Однак він не дав чіткої інформації про те, як це впишеться в його розгалужену бізнес-імперію, в яку входять Tesla й SpaceX. Маск також володіє доменом "X.com" – назвою компанії онлайн-платежів, яку він заснував та об’єднав із PayPal.

У 2022 році бізнесмен створив трійку холдингових компаній із варіацією назви "X Holdings" у рамках своєї пропозиції про придбання Twitter. Однак X Corp. була заснована 9 березня цього року, а її злиття з Twitter було подано 15 березня. Маск є президентом фірми та її материнської компанії X Holdings Corp., яка також була заснована минулого місяця та має статутний капітал у 2 млн доларів.

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