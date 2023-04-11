Twitter перестала быть отдельной компанией: это стало известно благодаря судебному документу

Twitter Inc. перестала быть отдельной компанией после слияния с недавно созданной фирмой под названием X Corp. Об этом сообщает Bloomberg.

Это выяснилось в документе калифорнийского суда от 4 апреля по иску, который в прошлом году был подан против Twitter и бывшего исполнительного директора компании Джека Дорси.

Как отмечает Bloomberg, пока неясно, что эти изменения означают для Twitter, которая пережила кардинальные изменения после того, как платформу купил бизнесмен Илон Маск. Ранее он предполагал, что покупка соцсети станет "ускорителем" для создания X – "приложения для всего". 11 апреля Маск написал в Twitter об этом шаге одним символом "X".

X — Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2023

Бизнесмен говорил о своем желании сделать X похожим на китайский WeChat – супер-приложение, которое используется от платежей и бронирования билетов на события до обмена сообщениями. Однако он не дал четкой информации о том, как это впишется в его разветвленную бизнес-империю, в которую входят также Tesla и SpaceX. Маск также владеет доменом "X.com" – названием компании онлайн-платежей, которую он основал и объединил с PayPal.

В 2022 году бизнесмен создал тройку холдинговых компаний с вариацией названия "X Holdings" в рамках своего предложения о приобретении Twitter. Однако X Corp. была основана 9 марта этого года, а ее слияние с Twitter было подано 15 марта. Маск является президентом фирмы и ее материнской компании X Holdings Corp., также основанной в прошлом месяце и имеющей уставный капитал в 2 млн долларов.

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