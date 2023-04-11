Бывшие топ-руководители Twitter подали в суд на компанию: дело касается неоплаченных счетов

Трое бывших топ-менеджеров Twitter подали в суд на компанию Илона Маска за то, что она не покрыла более 1 млн долларов их личных судебных издержек. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что истцами являются бывшие гендиректор Параг Агравал, главная юрисконсультантка Виджая Гадде и финансовый директор Twitter Нед Сигал. Они утверждают, что компания отказалась признавать свои обязательства и оплачивать какие-либо счета после того, как они понесли значительные расходы, реагируя на судебные тяжбы и расследования, связанные с их прежними должностями.

Согласно представленным документам, Министерство юстиции США связалось с адвокатом Агравала и Сигала «касательно определенных расследований, связанных с компанией». Однако с чем были связаны эти расследования и продолжаются ли они до сих пор – неизвестно.

Также утверждается, что Агравал и Сигал понесли судебные издержки в связи с расследованиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США в 2022 году. Ведомство изучает, нарушил ли Илон Маск положение о ценных бумагах, не раскрыв вовремя информацию, когда он приобрел 9,2% акций компании в начале 2022 года.

Как пишет FT, уволив Агравала, Сигала и Гадде после полной покупки Twitter, Маск отменил большие выходные выплаты, которые они должны были получить: в случае Агравала речь шла о почти 60 млн долларов. Пока неизвестно, планируют ли они обжаловать условия своих увольнений в суде.

Напомним, что Илон Маск после приобретения Twitter в октябре 2022 года начал масштабные сокращения в компании. Когда он возглавил платформу, там работали 7500 человек, однако впоследствии количество сотрудников стало менее 2000.

Одним из первых решений Маска было увольнение Парага Агравала, Виджаи Гадде и Неда Сигала. Он обвинил их в введении в заблуждение его и инвесторов Twitter касательно количества фейковых аккаунтов на платформе.

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