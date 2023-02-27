Илон Маск на выходных уволил еще 200 сотрудников Twitter в рамках уменьшения расходов, – NYT

Владелец Twitter Илон Маск на выходных уволил по меньшей мере 200 сотрудников компании, то есть около 10% от их общего количества, пытаясь снизить затраты. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

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По данным СМИ, об увольнении сотрудники начали узнавать вечером субботы, 25 февраля, когда их аккаунты для корпоративной переписки были деактивированы. Масштаб сокращений стал понятен утром воскресенья.

Увольнения коснулись менеджеров по продуктам, специалистов по обработке данных и разработчиков, которые работали над машинным обучением и надежностью сайта.

Под сокращение попали, в частности, директор по управлению продуктами Twitter Эстер Кроуфорд и основатель дизайн-студии Ueno Харалдур Торлейфссон, которую соцсеть приобрела в 2021 году.

Напомним, что Илон Маск после приобретения Twitter в октябре 2022 года начал масштабные сокращения в компании. Когда он возглавил платформу, там работали 7500 человек, тогда как сейчас – менее 2000.

Одним из первых решений Маска было увольнение генерального директора Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и Виджаи Гадде, руководителя отдела правовой политики, доверия и безопасности.

Reuters сообщало, что Маск приказал сотрудникам Twitter найти возможность экономить более 1 млрд долларов ежегодных расходов. Это планировалось сделать, в частности, за счет сокращения облачных сервисов и дополнительного серверного пространства.