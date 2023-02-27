Ілон Маск на вихідних звільнив ще 200 співробітників Twitter в рамках зменшення витрат, – NYT

Власник Twitter Ілон Маск на вихідних звільнив щонайменше 200 співробітників компанії, тобто близько 10% від їхньої загальної кількості, намагаючись зменшити витрати. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела.

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За даними ЗМІ, про звільнення співробітники почали дізнаватися ввечері суботи, 25 лютого, коли їхні акаунти для корпоративного листування було деактивовано. Масштаб скорочень став зрозумілим вранці неділі.

Звільнення торкнулися менеджерів із продуктів, спеціалістів із обробки даних та розробників, які працювали над машинним навчанням і надійністю сайту.

Під скорочення потрапили, зокрема, директорка з управління продуктами Twitter Естер Кроуфорд та засновник дизайн-студії Ueno Гаралдур Торлейфссон, яку соцмережа придбала у 2021 році.

Нагадаємо, що Ілон Маск після придбання Twitter у жовтні 2022 року почав масштабні скорочення в компанії. Коли він очолив платформу, там працювали 7500 людей, тоді як зараз — менше 2000.

Одним із перших рішень Маска було звільнення генерального директора Парага Агравала, фінансового директора Неда Сігала та Віджаї Ґадде, керівниці відділу правової політики, довіри та безпеки.

Reuters повідомляло, що Маск наказав співробітникам Twitter знайти можливість економити понад 1 млрд доларів щорічних витрат. Це планувалося зробити, зокрема, за рахунок скорочення хмарних сервісів і додаткового серверного простору.