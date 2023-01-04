Ілон Маск повертає політичну рекламу у Twitter

Twitter оголосила, що розширить типи політичної реклами, дозволені на платформі соціальних мереж, скасувавши глобальну заборону на політичну рекламу в 2019 році, оскільки компанія, що належить Ілону Маску, прагне збільшити дохід.

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Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що компанія повідомила, що також пом’якшить свою рекламну політику щодо "реклами, заснованої на причині" в Сполучених Штатах, і просуваючись далі, вона узгодить свою рекламну політику "з політикою телебачення та інших ЗМІ".

Twitter заборонив політичну рекламу в 2019 році після того, як він та інші соціальні медіа-компанії, такі як Facebook, зіткнулися з широкою критикою за те, що вони дозволили поширювати дезінформацію про вибори в своїх сервісах. Він також обмежив рекламу, пов’язану з соціальними справами.

"Ми вважаємо, що охоплення політичних повідомлень слід заслужити, а не купити", — написав у Twitter Джек Дорсі, тодішній виконавчий директор Twitter, оголосивши про цей крок.

Після того, як Маск купив Twitter наприкінці жовтня, майже всі великі світові бренди тимчасово відмовилися від розміщення реклами у соціальній мережі.

Тому нещодавно Маск заявив, що у 2023 році Twitter зіткнеться з "негативним грошовим потоком" у 3 мільярди доларів.

Нагадаємо, Ілон Маск у своєму першому зверненні до співробітників Twitter після покупки компанії за 44 млрд доларів заявив про можливе банкрутство, якщо соціальна мережа не почне приносити більше грошей.

При цьому Маск вчиняє "небезпечні дії" щодо бренду, зокрема, відновлення в односторонньому порядку заборонених облікових записів, як-от акаунт колишнього президента США Дональда Трампа.

Зазначимо, сотні співробітників Twitter Inc вирішили звільнитися після того, як новий власник компанії Ілон Маск запровадив більш жорсткі умови праці.