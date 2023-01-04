Илон Маск возвращает политическую рекламу в Twitter

Twitter объявила, что расширит типы политической рекламы, разрешенные на платформе социальных сетей, отменив глобальный запрет на политическую рекламу в 2019 году, поскольку компания, принадлежащая Илону Маску, стремится увеличить доход.

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Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что компания сообщила, что также смягчит свою рекламную политику по поводу "рекламы, основанной на причине" в Соединенных Штатах, и продвигаясь дальше, она согласует свою рекламную политику "с политикой телевидения и других СМИ".

Twitter запретил политическую рекламу в 2019 году после того, как он и другие социальные медиакомпании, такие как Facebook, столкнулись с широкой критикой за то, что они позволили распространять дезинформацию о выборах в своих сервисах. Он также ограничил рекламу, связанную с социальными делами.

"Мы считаем, что охват политических сообщений следует заслужить, а не купить", - написал в Twitter Джек Дорси, тогдашний исполнительный директор Twitter, объявив об этом шаге.

После того, как Маск купил Twitter в конце октября почти все крупные мировые бренды временно отказались от размещения рекламы в социальной сети.

Поэтому недавно Маск заявил, что в 2023 году Twitter столкнется с "негативным денежным потоком" в 3 миллиарда долларов.

Напомним, Илон Маск в своем первом обращении к сотрудникам Twitter после покупки компании за 44 млрд долларов заявил о возможном банкротстве, если социальная сеть не станет приносить больше денег.

При этом Маск совершает "опасные действия" по бренду, в частности, восстановление в одностороннем порядке запрещенных учетных записей, таких как аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа.

Отметим, сотни сотрудников Twitter Inc решили уволиться после того, как новый владелец компании Илон Маск ввел более жесткие условия труда.