Маск розблокував акаунт Трампа у Twitter

Новий власник Twitter Ілон Маск розблокував акаунт експрезидента США Дональда Трампа.

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Про це Маск повідомив у Twitter.

"Люди висловилися. Трампа буде відновлено", - зазначив він.

Раніше Маск влаштував опитування про відновлення акаунту Трампа у Twitter. В опитуванні взяли участь понад 15 мільйонів користувачів, з яких 52% проголосували на користь колишнього президента США.

Нагадаємо, після штурму Капітолія 6 січня 2021 року провідні соцмережі заблокували акаунти Дональда Трампа за підбурювання насильства. Колишні власники Twitter заявляли, що заблокували профіль Трампа назавжди.

28 жовтня Маск нарешті завершив купівлю соціальної мережі Twitter за 44 мільярди доларів. Він заявив, що купив Twitter не для того, щоб заробити більше грошей, а щоб "спробувати допомогти людству, яке я люблю".

Одним із перших рішень Маск звільнив генерального директора Парага Агравала, фінансового директора Неда Сігала та Віджая Гадде, керівника відділу правової політики, довіри та безпеки.

Крім того, Маск наказав скоротити витрати Twitter на 1 млрд доларів.