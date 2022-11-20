Маск разблокировал аккаунт Трампа в Twitter

Новый владелец Twitter Илон Маск разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа.

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Об этом Маск сообщил в Twitter.

"Люди высказались. Трампа будет восстановлен", - отметил он.

Ранее Маск устроил опрос о возобновлении аккаунта Трампа в Twitter. В опросе приняло участие более 15 миллионов пользователей, из которых 52% проголосовали в пользу бывшего президента США.

Напомним, после штурма Капитолия 6 января 2021 года ведущие соцсети заблокировали аккаунты Дональда Трампа за подстрекательство к насилию. Бывшие владельцы Twitter заявляли, что заблокировали профиль Трампа навсегда.

28 октября Маск наконец-то завершил покупку социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов. Он заявил, что купил Twitter не для того, чтобы заработать больше денег, а чтобы "попробовать помочь человечеству, которое я люблю".

Одним из первых решений Маск уволил генерального директора Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и Виджая Гадде, руководителя отдела правовой политики, доверия и безопасности.

Кроме того, Маск приказал сократить расходы Twitter на 1 млрд долларов.