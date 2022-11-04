Маск приказал Twitter сократить расходы на инфраструктуру на $1 млрд

Миллиардер Илон Маск, недавно ставший новым владельцем социальной сети Twitter, приказал сократить расходы компании на инфраструктуру на 1 млрд долларов.

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Об этом пишет Reuters.

Как сообщили источники издания, Маск приказал сотрудникам Twitter найти возможность экономить более 1 миллиарда долларов ежегодных расходов за счет сокращения облачных сервисов и дополнительного серверного пространства.

Компания стремится экономить от 1,5 до 3 миллионов долларов в день и называет этот проект "планом глубоких сокращений".

Согласно внутреннему документу, который есть в распоряжении Reuters, Twitter сейчас теряет около 3 миллионов долларов в день "с учетом всех расходов и доходов".

Как отмечают источники, резкие сокращения инфраструктуры могут поставить веб-сайт и приложение Twitter под угрозу выхода из строя во время критических событий, когда пользователи спешат в Twitter, чтобы потреблять и делиться информацией, например, в моменты кризиса или крупных политических событий.

Платформа социальных медиа изучает возможность сократить дополнительное пространство на хранящемся сервере, чтобы Twitter мог обрабатывать большой трафик.

"Маск готов пойти на этот риск для достижения своих целей", - отмечает источник, добавив, что когда пользовательский трафик поднимется, сервис может выйти из строя очень быстро.

Отметим, что после приобретения социальной сети за 44 миллиарда долларов Маск планирует уволить около 3700 сотрудников Twitter, то есть половину, чтобы снизить затраты на содержание социальной платформы.

28 октября Маск наконец-то завершил покупку социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов. Он заявил, что купил Twitter не для того, чтобы заработать больше денег, а чтобы "попробовать помочь человечеству, которое я люблю".

Одним из первых решений Маск уволил генерального директора Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и Виджая Гадде, руководителя отдела правовой политики, доверия и безопасности.