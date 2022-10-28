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Маск офіційно став власником Twitter та звільнив керівництво компанії
Мільярдер, засновник SpaceX та Tesla Ілон Маск завершив купівлю соціальної мережі Twitter за 44 мільярди доларів. Попереднє керівництво залишило штаб-квартиру компанії.
Про це повідомляє The Washington Post.
Маск заявив, що придбав соцмережу для того, аби у здоровій манері обговорювати різні думки і зазначив, що це важливо для майбутньої цивілізації.
"Причина, з якої я купую Twitter, полягає в тому, що для майбутньої цивілізації важливо мати спільну цифрову платформу, на якій можна обговорювати широкий спектр думок у здоровій манері, не вдаючись до жорстокості", – заявив Маск.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він також сказав, що купив Twitter не для того, щоб заробити більше грошей, а щоб "спробувати допомогти людству, яке я люблю".
Крім того, Маск заявив, що відтепер у соцмережі не можна буде публікувати будь-що без подальших наслідків.
Маск підкреслив, що хоче "перемогти" спам-ботів у Twitter, зробити алгоритми, які визначають, як контент подається користувачам.
Однак Маск не повідомив подробиць про те, як він цього досягне і хто керуватиме компанією
Одним із перших рішень Маск звільнив генерального директора Парага Агравала, фінансового директора Неда Сігала та Віджая Гадде, керівника відділу правової політики, довіри та безпеки.
Він звинуватив їх у введенні в оману його та інвесторів Twitter щодо кількості фейкових акаунтів на платформі соціальних мереж.
Також одне з джерел відзначило, що було звільнено Шона Еджета, основного консультанта компанії.
Раніше Маск заявляв, що після завершення угоди з покупки соціальної мережі Twitter планує звільнити 75% співробітників компанії. Експерти зазначають, що це відкине Twitter на роки назад.
Нагадаємо, 25 квітня Маск повідомив, що купив Twitter за 44 мільярди доларів, проте незабаром стало відомо про припинення угоди з купівлі соцмережі. Мільярдер тоді пояснив це тим, що "його аналітики не знайшли ефективних шляхів для перевірки та виявлення коректної кількості спам-акаунтів у соцмережі".
У Twitter назвали відмову "надуманою" і правління компанії подало позов до Канцелярського суду штату Делавер проти мільярдера, щоб змусити бізнесмена завершити угоду щодо купівлі соціальної мережі.
У свою чергу, Маск подав зустрічний позов проти Twitter. Він звинуватив компанію у зволіканні з наданням даних для оцінки кількості ботів, що було важливо для розуміння рекламної аудиторії.
Але вже в жовтні мільярдер заявив, що знову готовий завершити купівлю Twitter.