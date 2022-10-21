Ілон Маск хоче звільнити 75% співробітників Twitter у разі його придбання

Після завершення угоди з покупки соціальної мережі Twitter мільярдер Ілон Маск має намір звільнити 75% співробітників компанії. Експерти зазначають, що це відкине Twitter на роки назад.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Washington Post.

За інформацією видання, Маск повідомив потенційним інвесторам угоди з Twitter, що планує звільнити майже 75% співробітників компанії( або близько 5,5 тисяч працівників), щоб скоротити штат компанії.

Сам Маск раніше натякав на необхідність звільнити частину персоналу компанії, але він не назвав конкретної кількості — принаймні публічно.

"Зменшення чисельності персоналу на 75% означало б, принаймні на початку, сильніший вільний грошовий потік і прибутковість, що було б привабливим для інвесторів, які бажають взяти участь в угоді. Але це не призведе до зростання компанії", — сказав аналітик Wedbush Ден Айвз.

Він додав, що таке різке скорочення штату Twitter, швидше за все, відкине компанію на роки назад.

Експерти, некомерційні організації та навіть співробітники Twitter вже попередили, що відмова від інвестицій у модерацію контенту та безпеку даних може завдати шкоди Twitter та його користувачам.

З таким різким скороченням, як, можливо, планує Маск, соціальна мережа може швидко переповнитися шкідливим контентом і спамом.

Видання зазначає, що масштабні скорочення очікуються, навіть якщо угода Маска з Twitter зірветься.

Персонал компанії на даний момент становить 7,5 тисяч співробітників.

Згідно з корпоративними документами, нинішнє керівництво до кінця 2023 року планувало скоротити фонд оплати праці приблизно на $800 млн, що означає скорочення майже чверті співробітників.

Нагадаємо, 25 квітня Маск повідомив, що купив Twitter за 44 мільярди доларів, проте незабаром стало відомо про припинення угоди з купівлі соцмережі. Мільярдер тоді пояснив це тим, що "його аналітики не знайшли ефективних шляхів для перевірки та виявлення коректної кількості спам-акаунтів у соцмережі".

У Twitter назвали відмову "надуманою" і правління компанії подало позов до Канцелярського суду штату Делавер проти мільярдера, щоб змусити бізнесмена завершити угоду щодо купівлі соціальної мережі.

У свою чергу, Маск подав зустрічний позов на Twitter. Він звинуватив компанію у зволіканні з наданням даних для оцінки кількості ботів, що було важливо для розуміння рекламної аудиторії.

Але вже в жовтні мільярдер заявив, що знову готовий завершити купівлю Twitter.