Илон Маск хочет уволить 75% сотрудников Twitter в случае его покупки

После завершения сделки по покупке социальной сети Twitter миллиардер Илон Маск намерен уволить 75% сотрудников компании. Эксперты отмечают, что это отбросит Twitter на много лет назад.

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Об этом сообщает Washington Post.

По информации издания, Маск сообщил потенциальным инвесторам соглашения с Twitter, что планирует уволить почти 75% сотрудников компании (или около 5,5 тысячи работников), чтобы сократить штат компании.

Сам Маск ранее намекал на необходимость уволить часть персонала компании, но он не назвал конкретного количества, по крайней мере, публично.

"Уменьшение численности персонала на 75% означало бы, по крайней мере, в начале, более сильный свободный денежный поток и прибыльность, что было бы привлекательным для инвесторов, желающих принять участие в сделке. Но это не приведет к росту компании", - сказал аналитик Wedbush Дэн Айвз.

Он добавил, что столь резкое сокращение штата Twitter, скорее всего, отбросит компанию на годы назад.

Эксперты, некоммерческие организации и даже сотрудники Twitter уже предупредили, что отказ от инвестиций в модерацию контента и безопасность данных может нанести ущерб Twitter и его пользователям.

С таким резким сокращением, как планирует Маск, социальная сеть может быстро переполниться вредоносным контентом и спамом.

Издание отмечает, что масштабные сокращения ожидаются, даже если соглашение Маска по Twitter сорвется.

Персонал компании на данный момент составляет 7,5 тысячи сотрудников.

Согласно корпоративным документам, нынешнее руководство до конца 2023 года планировало сократить фонд оплаты труда примерно на $800 млн, что означает сокращение почти четверти сотрудников.

Напомним, 25 апреля Маск сообщил, что купил Twitter за 44 миллиарда долларов, однако вскоре стало известно о прекращении сделки по покупке соцсети. Миллиардер тогда объяснил это тем, что "его аналитики не нашли эффективных путей для проверки и выявления корректного количества спам-аккаунтов в соцсети".

В Twitter назвали отказ "надуманным" и правление компании подало иск в Канцелярский суд штата Делавер против миллиардера, чтобы заставить бизнесмена завершить соглашение о покупке социальной сети.

В свою очередь, Маск подал встречный иск против Twitter. Он обвинил компанию в промедлении предоставления данных для оценки количества ботов, что было важно для понимания рекламной аудитории.

Но уже в октябре миллиардер заявил, что снова готов завершить покупку Twitter.