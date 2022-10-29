Ілон Маск збирається створити у Twitter раду для модерації контенту

Мільярдер та засновник компанії SpaceX Ілон Маск, який завершив покупку компанії Twitter, анонсував створення ради для модерації контенту "з різними точками зору".

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Про це Ілон Маск написав на своїй сторінці у Twitter.

"Twitter сформує раду з модерації контенту з дуже різними точками зору. Жодних важливих рішень щодо вмісту чи відновлення облікового запису не буде прийнято до того, як ця рада збереться", - зазначив Маск.

Він також додав, що після його купівлі соціальної мережі поки що не було внесено жодних змін у політику модерації контенту Twitter.

Нагадаємо, Маск нарешті завершив купівлю соціальної мережі Twitter за 44 мільярди доларів.

Він заявив, що купив Twitter не для того, щоб заробити більше грошей, а щоб "спробувати допомогти людству, яке я люблю".

Одним із перших рішень Маск звільнив генерального директора Парага Агравала, фінансового директора Неда Сігала та Віджая Гадде, керівника відділу правової політики, довіри та безпеки.

Раніше Маск заявляв, що після завершення угоди з покупки соціальної мережі Twitter планує звільнити 75% співробітників компанії. Експерти зазначають, що це відкине Twitter на роки назад.