iPhone без чека та порушення обліку: що знаходить податкова у продавців техніки

У 2026 році Державна податкова служба провела понад 2,2 тис. фактичних перевірок місць роздрібної торгівлі побутовою технікою та електронікою. За їх результатами сума застосованих штрафних санкцій перевищила 157 млн грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної податкової служби.

Серед найпоширеніших порушень податківці називають продаж товарів без використання РРО або ПРРО та без видачі фіскальних чеків, неналежний облік товарних запасів і перевищення встановлених лімітів готівкових розрахунків.

Відому мережу перевірили через продаж техніки Apple

Упродовж жовтня та на початку листопада ДПС провела сім фактичних перевірок торгових об’єктів відомої мережі, яка спеціалізується на продажу техніки Apple.

У шести випадках податківці виявили порушення порядку проведення розрахункових операцій. Йшлося про незастосування РРО/ПРРО або неналежний облік товарних запасів.

Загальна сума фінансових санкцій за результатами цих перевірок перевищила 1 млн грн.

У Дніпрі продали iPhone 18 Pro без фіскального чека

Під час перевірки одного із сервісних центрів у Дніпрі податківці виявили продаж техніки без зареєстрованого РРО/ПРРО.

До початку перевірки вони провели контрольну покупку смартфона iPhone 18 Pro. Продавець не провів розрахунок через РРО/ПРРО та не видав фіскальний чек.

Загальна сума виявлених порушень перевищила 100 тис. грн.

На Тернопільщині під час продажу iPhone 18 Pro за 88 тис. грн продавець також не застосував РРО/ПРРО і не видав чек.

Крім того, магазин перевищив граничну суму готівкового розрахунку з фізичною особою у 50 тис. грн, не надав частину документів для перевірки та не забезпечив належний облік товарних запасів.

Очікувана сума фінансових санкцій становить 176 тис. грн.

До перевірок потрапили й онлайн-продавці

У Львові податкова перевірила підприємця, який через інтернет продавав кавомашини та аксесуари.

Під час перевірки встановили неналежний облік товарних залишків. Очікувана сума донарахувань становить майже 50 тис. грн.

У ДПС нагадують, що вимоги щодо проведення розрахункових операцій, видачі фіскальних чеків та обліку товарних запасів діють незалежно від того, де продається продукція — у фізичному магазині чи через інтернет.

Нагадаємо, за січень-вересень 2026 року ДПС провела понад 23 тис. фактичних перевірок. Серед найпоширеніших порушень також були розрахунки без РРО, порушення обліку товарів та використання неоформленої праці.