iPhone без чека и нарушения учета: что находит налоговая у продавцов техники

В 2026 году Государственная налоговая служба провела более 2,2 тысяч фактических проверок мест розничной торговли бытовой техникой и электроникой. По их результатам сумма примененных штрафных санкций превысила 157 млн. грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы.

Среди распространенных нарушений налоговики называют продажу товаров без использования РРО или ПРРО и без выдачи фискальных чеков, ненадлежащий учет товарных запасов и превышение установленных лимитов наличных расчетов.

Известную сеть проверили по продаже техники Apple

В октябре и начале ноября ДПС провела семь фактических проверок торговых объектов известной сети, специализирующейся на продаже техники Apple.

В шести случаях налоговики обнаружили нарушение порядка проведения расчетных операций. Речь шла о неприменении РРО/ПРРО или ненадлежащем учете товарных запасов.

Общая сумма финансовых санкций по результатам этих проверок превысила 1 млн. грн.

В Днепре продали iPhone 18 Pro без фискального чека

В ходе проверки одного из сервисных центров в Днепре налоговики обнаружили продажу техники без зарегистрированного РРО/ПРРО.

К началу проверки они произвели контрольную покупку смартфона iPhone 18 Pro. Продавец не произвел расчет через РРО/ПРРО и не выдал фискальный чек.

Общая сумма выявленных нарушений превысила 100 тыс. грн.

В Тернопольской области при продаже iPhone 18 Pro за 88 тыс. грн продавец также не применил РРО/ПРРО и не выдал чек.

Кроме того, магазин превысил предельную сумму наличного расчета с физическим лицом в 50 тыс. грн., не предоставил часть документов для проверки и не обеспечил надлежащий учет товарных запасов.

Ожидаемая сумма финансовых санкций составляет 176 тыс. грн.

К проверкам попали и онлайн-продавцы

Во Львове налоговая проверила предпринимателя, через интернет продававшего кофемашины и аксессуары.

В ходе проверки установили ненадлежащий учет товарных остатков. Ожидаемая сумма доначислений составляет около 50 тыс. грн.

В ГНС напоминают, что требования по проведению расчетных операций, выдаче фискальных чеков и учету товарных запасов действуют независимо от того, где продается продукция — в физическом магазине или через интернет.

Напомним, за январь-сентябрь 2026 года ГНС провела более 23 тыс. фактических проверок. Среди наиболее распространенных нарушений также были расчеты без РРО, нарушение учета товаров и использование неоформленного труда.