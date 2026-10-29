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Налоговая освободила плательщиков от ответственности в результате сбоя электронного кабинета

налоги
Украинские налоговики освободили плательщиков от ответственности в результате сбоя электронного кабинета / Depositphotos

Государственная налоговая служба Украины подтвердила сбой в работе электронного кабинета налогоплательщика, который длился с 00:00 24 октября до 17:30 28 октября и заявила, что не будет наказывать никого, кто не смог из-за сбоя уплатить какие-либо налоги и сборы или совершить другие важные фискальные действия.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Отмечается, что ведомство завершило настройку систем после технических работ, и работа онлайн-сервисов налоговой стабилизируется.

После восстановления электронного кабинета налогоплательщика ГНС служба официально признала, что не будет наказывать никого, кто не смог из-за сбоя уплатить какие-либо налоги и сборы или предпринять другие важные фискальные действия.

В своем сообщении ГНС заявила, что будет отталкиваться от пункта 42-1.10 статьи 42-1 Налогового кодекса. Именно эти нормы закрепляют "налоговое алиби" бизнеса за технические сбои электронного кабинета налогоплательщика.

Упомянутыми статьями Налогового кодекса налогоплательщик полностью освобождается от ответственности (штрафов, пени), если он не смог выполнить свои обязанности из-за технической или методологической ошибки в работе электронного кабинета, при условии, что этот сбой официально признан техническим администратором (ГНС или Минфином).

Другие важные смягчения из-за неработающего кабинета налогоплательщика:

  1. ГНС не имеет права оштрафовать за несвоевременное представление отчетов, если кабинет не работал.
  2. Блокируются штрафы за несвоевременную регистрацию налоговых накладных/расчетов корректировки.
  3. Любая финансовая пеня за просрочку платежей или обязательств, возникшую из-за сбоя системы, аннулируется.

Напомним, украинцы массово жаловались на неработающий электронный кабинет налогоплательщика на сайте Государственной налоговой службы по адресу cabinet.tax.gov.ua. Это произошло в то время, когда должны производиться оплаты многих налогов и сборов.

Автор:
Светлана Манько

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